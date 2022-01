La famille de Bob Saget brise le silence après la mort de l’acteur

« Plus tôt dans la journée, des agents ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando pour un appel concernant un homme qui ne répondait pas dans une chambre d’hôtel », a tweeté le bureau du shérif à l’époque. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré mort sur les lieux. Les détectives n’ont trouvé aucune consommation de drogue dans cette affaire. »

Le comédien, qui était en ville pour assister à un spectacle, était surtout connu pour son rôle de Danny Tanner dans Full House, qui s’est déroulé de 1987 à 1995. Il a ensuite repris le rôle dans Fuller House de Netflix, qui s’est terminé en 2020. après cinq saisons .

Saget est décédé moins de trois mois après avoir célébré son troisième anniversaire avec sa femme Rizzo, 42 ans. Le couple s’est fiancé en novembre 2017, après s’être rencontré par l’intermédiaire d’un ami commun deux ans plus tôt. Ils se sont mariés en octobre 2018 et Rizzo a déclaré en exclusivité à Us Weekly : « La nuit a été parfaite et l’amour et le soutien de notre famille et de nos amis ont été écrasants. »