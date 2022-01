La famille de Bob Saget s’exprime après la mort subite du comédien à 65 ans

La famille de Bob Saget est choquée et « dévastée » par sa mort subite. Saget, mieux connu pour son rôle dans Full House, est décédé dimanche à l’âge de 65 ans dans sa chambre d’hôtel du Ritz-Carlton à Orlando, en Floride, selon le bureau du shérif du comté d’Orange. Le comédien laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles – Aubrey, Jennifer et Lara – qu’il a partagées avec sa première épouse, Sherri Kramer.

La famille a publié une déclaration peu de temps après l’annonce dimanche de la mort de Saget. « Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui », indique le communiqué. « Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec des rires. »

« Bien que nous demandions la confidentialité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés au monde », conclut le communiqué. Saget était en tournée dans le pays lors de sa tournée I Don’t Do Negative, s’étant produit samedi dernier au Ponte Vedra Concert Hall à Jacksonville, en Floride. Dimanche, les autorités ont déclaré que des députés avaient été appelés au Ritz-Carlton Orlando, à Grande Lakes, à propos d’un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Saget, et il a été déclaré mort sur les lieux. La police a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue.

Saget et Rizzo se sont fiancés en novembre 2017 après s’être rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun deux ans auparavant, et le couple s’est marié en octobre 2018. Le 17 mai, Rizzo a souhaité un joyeux anniversaire à son « mari merveilleux » quelques jours seulement avant de partager un anniversaire tout aussi doux. souhaite à elle. « Joyeux anniversaire à mon merveilleux mari @bobsaget », a-t-elle écrit. « Je l’admire. Mais seulement quand nous nous tenons l’un à côté de l’autre. (Il a écrit cette blague). Merci Bob – Tu es mon compagnon de voyage ultime, mon meilleur ami et… tous ceux qui te connaissent sait… il n’y a PERSONNE sur terre comme toi. »

Le 19 mai, Saget a qualifié Rizzo de « femme la plus douce, la plus belle et la plus intelligente », se disant « si incroyablement chanceuse » et « toujours surprise » qu’elle l’aime autant qu’il l’aimait. « Tous ceux qui ont Kelly dans leur vie sont plus que chanceux. C’est une épouse, une fille, une sœur, une ‘belle-mère Kelly’ et une meilleure amie extraordinaires », a ajouté l’ancien d’America’s Funniest Home Videos.

La mort de Saget a été pleurée par les co-stars de Full House, John Stamos et Dave Coulier, entre autres. « Je suis brisé. Je suis vidé », a tweeté Stamos dimanche. « Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. » Coulier a écrit dans son propre tweet : « Mon cœur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère pour toujours, Dave », avant d’ajouter sur Instagram une photo tenant Saget par la main. « Je ne lâcherai jamais, frère », a-t-il légendé la photo. « Je t’aime. »