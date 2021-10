La famille de Brian Laundrie révèle les arrangements funéraires au milieu des questions persistantes sur le meurtre de Gabby Petito

La famille de Brian Laundrie choisit de renoncer à des funérailles, rapporte TMZ. L’avocat de la famille, Steve Bertolino, saute un service de type cercueil et incinère ce qui reste des restes de Laundrie. Les cendres de Laundrie seront remises à ses parents, Chris et Roberta Laundrie, une fois que les autorités locales auront fini d’examiner sa dépouille.

L’une des raisons pour lesquelles la famille aurait sauté un service funéraire traditionnel est due aux manifestants et aux médias incessants qui envahissent leur maison. Les manifestants et les médias ont campé hors de la maison pendant des semaines, créant des monuments commémoratifs pour la fiancée décédée de Laundrie, Gabby Petito. Laundrie est revenue d’un voyage à travers le pays sans Petito. Ses restes ont été retrouvés des semaines plus tard, les autorités affirmant que Petito avait été étranglée à mort. Des images de la caméra corporelle de la police à la suite d’une dispute conjugale entre Laundrie et Petito ont été rendues publiques par un Petitio désemparé.

La nouvelle de la décision de la famille survient quelques jours après que l’avocat de la famille a parlé de la dernière fois qu’ils ont vu Brian vivant. Bertolino a déclaré à NBC News que le jeune homme de 23 ans était « visiblement bouleversé » lorsqu’il a quitté le domicile de ses parents en Floride le 13 septembre.

« Brian était très contrarié quand il est parti », a déclaré Bertolino, selon People Magazine. Selon Bertolino, le père de Laundrie « m’a confié à plusieurs reprises qu’il aurait souhaité ne pas l’avoir laissé partir, mais qu’il ne pouvait pas l’arrêter ». L’avocat a partagé des sentiments similaires à People Magazine. « Oui, Brian était contrarié quand il est parti et il n’a pas pu être persuadé de ne pas quitter la maison. »

Bien que Laundrie n’ait jamais été accusé d’un crime, il était soupçonné d’être une personne d’intérêt dans la mort de Petito. Mais l’avocat a contesté les informations selon lesquelles la famille de Laundrie l’avait aidé à disparaître et à devenir un fugitif. « Appeler la nouvelle que votre enfant n’est plus avec vous est triste, en aucune circonstance », a déclaré Bertolino. « Le fait que les blanchisseries aient été soumises à ces personnes devant leur maison au cours des quatre dernières semaines, et qu’elles continuent là-bas aujourd’hui, rend les choses d’autant plus difficiles. »