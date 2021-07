La famille de Byron Williams intente une action en justice après sa mort en garde à vue à Las Vegas .

in

Byron Williams est décédé en garde à vue à Las Vegas après avoir été arrêté pour avoir prétendument fait du vélo sans feu de sécurité. Maintenant, sa famille a déposé une plainte fédérale contre le département de la police métropolitaine de Las Vegas.

Williams, 50 ans, « n’était pas armé et n’avait rien fait de mal lorsque la police a décidé de l’arrêter, puis de le chasser et de lui faire littéralement perdre la vie », a déclaré l’avocat. Ben Crump a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse.

“Si nous ne faisons pas quelque chose, il y aura un autre Byron Williams, un autre George Floyd”, a ajouté Crump.

L’incident s’est produit dans la soirée du 5 septembre 2019, alors que Williams rentrait chez lui à vélo après une réunion de famille. Les agents l’ont repéré et lui ont ordonné de s’arrêter. Lorsque Williams a ignoré leurs ordres, les officiers l’ont poursuivi avant que Williams n’abandonne son vélo et ne s’enfuie à pied. C’est à ce moment-là que la police a transmis par radio un « Code rouge » à d’autres agents indiquant que la situation était une urgence, indique le procès.

Williams a finalement arrêté de courir et s’est conformé aux flics. Ils l’ont “immédiatement” retenu tout en lui mettant les menottes, selon le procès. Il est décédé dans les mêmes circonstances que George Floyd, car Williams a également été cloué au sol par la police qui s’est agenouillée sur le dos lors de son arrestation.

La vidéo de la caméra corporelle de la police a capturé Williams en disant «Je ne peux pas respirer» 24 fois avant que son corps ne devienne mou. Selon le procès, les policiers se sont moqués de la victime alors qu’il demandait de l’aide, et deux d’entre eux se sont moqués l’un de l’autre. La police a ensuite traîné son corps jusqu’à une voiture de patrouille et il a été déclaré mort moins d’une heure plus tard à l’hôpital.

“Ils l’ont traité comme des ordures”, le beau-fils de Williams Jeffery Thompson dit aux GENS.

« LVMPD allègue que l’urgence existante qui a déclenché le« Code rouge » était Byron Lee Williams qui conduisait son vélo sans feu de sécurité», allègue le procès, «malgré le fait qu’il faisait déjà jour dehors.”

L’équipe juridique de la famille Williams a noté que près de deux ans plus tard, il existe encore des lacunes importantes dans la chronologie des événements menant à sa mort.

“La police de Las Vegas a commis un acte atroce pour dissimuler ce qui s’est passé”, a déclaré l’avocat Antonio Romanucci mentionné. “Ils ont éteint leurs caméras portées sur le corps – pas pendant une minute, pas pendant deux minutes, mais pendant plus de 10 minutes.”

Le procès civil de 43 pages nomme les défendeurs Clark County, Clark County Sheriff Joe Lombardo, et les quatre officiers impliqués, Patrick Campbell, Benjamin Vasquez, Alexandre Gonzalez, et Romain rocheux, selon le rapport.

Selon la chaîne de télévision de Las Vegas KLAS, les policiers n’ont été ni inculpés ni sanctionnés.

“Sans peser sur les allégations spécifiques contre Metro et ses dirigeants, nous pouvons dire que les allégations contenues dans la plainte concernant les responsabilités de supervision du comté pour les politiques et procédures de Metro sont totalement inexactes et seront immédiatement rejetées par un tribunal”, Clark County ont déclaré des responsables dans un communiqué.

“Ils opéraient dans le cadre et dans le cadre de leur devoir”, a déclaré le président de la Las Vegas Police Protective Association. Steve Grammas dit aux GENS.

Coroner du comté de Clark John Fudenberg a jugé la mort de Williams un homicide. Le coroner a déclaré qu’il était décédé d’une “overdose de méthamphétamine” aggravée par des conditions telles que des maladies cardiaques et pulmonaires.

“Dans ce contexte, l’homicide signifie que les actions d’une autre personne ou d’autres personnes ont entraîné ou contribué à la mort”, a déclaré Fudenberg dans un communiqué publié en octobre 2019. “Ce n’est pas une détermination d’activité criminelle ou d’acte répréhensible.”

“Tout comme nous l’avons vu à Minneapolis, Minnesota, nous avons vu une indifférence et une inhumanité similaires ici dans l’État du Nevada, dans la ville de Las Vegas, lorsque Byron Williams a été arrêté par la police et a dit” Je ne peux pas respirer “24 fois, », a déclaré Crump lors d’une conférence de presse, comparant la mort de Brown à celle de Floyd, décédé alors qu’il était détenu par des membres du département de police de Minneapolis.

“J’ai l’impression qu’ils doivent payer dans toute la mesure de la loi”, a déclaré Thompkins. « Il ne faisait rien. Il s’occupait de ses affaires et il n’est pas rentré à la maison. Quand je l’ai vu, quand il est parti ce soir-là, il souriait.

Thompkins a déclaré que lui et Williams, un criminel condamné, travaillaient sur un programme pour les criminels, “pour les aider à leur enseigner des compétences de réadaptation et à leur trouver un emploi”.

“C’est quelque chose qui l’excitait vraiment, vraiment”, a déclaré Thompkins.

Thompkins dirige une organisation à but non lucratif à Las Vegas appelée Jet Foundation, où Williams contribuait aux efforts visant à fournir aux familles vulnérables de la nourriture et des soins médicaux.

«Byron était présent à chaque événement que j’ai organisé, faisant du bénévolat, dirigeant la circulation, fabriquant des plaques, distribuant des fournitures, des ressources. Peu importe ce qu’on avait besoin de lui, il était définitivement là », a déclaré Thompkins. « Je pense qu’il était très intéressé à aider, car je crois que c’est une passion qu’il a toujours eue. Cependant, il n’a jamais été dans une situation ou une circonstance où il pourrait être utile à quelqu’un, si cela a du sens. »

