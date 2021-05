La famille de Chris Cornell conclut un accord avec un médecin qui a prescrit des médicaments pour chanteurs

Selon la date limite, Chris CornellLa veuve de la femme et son médecin sont parvenus à un règlement confidentiel dans le cadre d ‘un procès dans lequel elle a accusé le médecin d’ avoir trop prescrit des médicaments qui ont finalement poussé la chanteuse à se suicider.

“Après des années de litiges et de négociations de règlement, les plaignants et (Dr Robert Koblin et Centre cardiovasculaire Robertson LLC) ont conclu un accord de règlement confidentiel pour résoudre toutes les réclamations présentées par chaque plaignant, “le Cornell les avocats de la famille déclarent dans les documents judiciaires déposés le 2 avril. << Malheureusement, comme dans de nombreux cas de célébrités, cette action a également attiré l'attention d'individus en difficulté qui ont harcelé les plaignants, notamment en menaçant la vie et la sécurité des plaignants. Toni Cornell et Christopher Nicholas Cornell. “

Dans Vickyle procès initial de, a-t-elle affirmé Dr Robert Koblin prescrit 940 doses de l’anti-anxiété Lorazepam (alias Ativan) ainsi que de l’Oxycodone au cours des 20 derniers mois de sa vie, sans même examiner le JARDIN SONORE leader, effectuer des études de laboratoire ou faire autre chose pour déterminer si Chris était en danger. Le procès alléguait que le médecin n’avait pris aucune mesure pour protéger Chris bien que Koblin savait que le musicien était une «personne sujette à la dépendance».

Selon le procès, Koblin jamais averti Chris sur les dangers du suicide ou d’autres effets secondaires de l’utilisation à long terme de Lorazepam.

“L’utilisation non contrôlée de telles quantités excessives de Lorazepam … était connue pour augmenter le risque de suicide car elle peut gravement altérer le jugement, la pensée et le contrôle des impulsions et diminuer la capacité d’un patient à penser et à agir rationnellement”, indique le procès.

“Au moment de sa mort, M. Cornell avait tout pour vivre et planifiait un avenir d’enregistrements, de performances et de travail continu en tant qu’activiste caritatif », a ajouté le procès.

Vicky et ses deux enfants intentaient une action en dommages-intérêts non précisés.

Les avocats des plaignants ont besoin de l’approbation du tribunal pour la partie du règlement impliquant le Cornell enfants parce que ces plaignants sont mineurs. Une audience est prévue le 26 juillet devant le juge Michael E. Whitaker.

En février 2019, Koblin a répondu au procès en disant Cornell était “bien conscient” des risques liés à la prise de médicaments anti-anxiété et soutenait qu’il était couvert par une loi sur la faute professionnelle qui protégeait les médecins lorsqu’un décès survenait à la suite d’une maladie ou d’un état continu d’un patient. Le médecin a également affirmé Cornell a demandé «de ne pas être informé» de tous les risques liés à la prise de médicaments anti-anxiété, et qu’il a tout fait en sa capacité professionnelle pour aider le chanteur.

Chris a été déclaré mort tôt le matin du 18 mai 2017 après avoir été retrouvé insensible dans sa chambre d’hôtel à Detroit après un JARDIN SONORE montrer la veille au soir. L’homme de 52 ans avait des sédatifs et un médicament contre l’anxiété dans son système, mais il est mort en se pendant. Selon le médecin légiste, les médicaments n’ont pas contribué à la cause du décès.

