La famille de Chris Daughtry a rencontré amour et soutien à la suite de la mort de sa fille Hannah

Chris Daughtry et sa femme, Deanna Daughtry, pleurent la perte de leur fille de 25 ans, Hannah. Hannah est décédée vendredi à son domicile de Nashville, dans le Tennessee, selon la police. Aucune cause de décès n’a été divulguée et un représentant de l’ancien d’American Idol a qualifié la perte tragique d' »inattendue ». Hannah et son frère, Giffin, 23 ans, sont les enfants de Deanna Daughtry issus d’une relation précédente. (Daughtry et Deanna sont également parents de jumeaux de 10 ans Adalynn Rose et Noah James.)

« En raison du décès inattendu de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les spectacles actuellement programmés pour la semaine à venir pour Daughtry ont été reportés », a déclaré le représentant de Daughtry à PEOPLE. « La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile. De plus amples détails seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours. »

Les amis, les pairs et les fans du leader de Daughtry vous adressent leurs condoléances et leurs prières. À la suite de la nouvelle tragique, beaucoup se tournent vers les médias sociaux pour envoyer leur amour à Chris et Deanna pendant cette période tragique.

« Priez pour votre paix et votre force pendant cette période incroyablement difficile », a écrit Diana DeGarmo, une ancienne de Daughtry. La chanteuse country Holdyn Barder a écrit : « Mes plus sincères condoléances et mes prières à vous et à votre famille. »

Beaucoup d’amour à @CHRIS_Daughtry et à son équipe aujourd’hui 💔 – matt deis 🦃🍂🍁 (@mattdeis) 13 novembre 2021

Le créateur de bandes dessinées Rob Liefeld a écrit : « Prière à Chris Daughtry, à sa femme et à leur famille à l’occasion du décès de sa fille ». L’auteur Kathy Shea Mormino a écrit un bref message à Deanna, écrivant: « Pas de mots, Deanna. Je prierai pour vous. »

Gardez cette famille dans vos cœurs et élevez-la pendant ces temps sombres à venir https://t.co/yp0Vs5swNj – Majic 107,7 🎶 (@Majic1077) 13 novembre 2021

« OMG ! Mon cœur a raté un battement quand j’ai vu cette publication. Je suis plus que sous le choc », a écrit un fan. « Quoi qu’il se soit passé, je garde Chris et Deanna au fond de mon cœur. Je suis vraiment désolé pour cette horrible tragédie. Mes pensées et mes prières vont à toute la famille Daughtry. »

Entendre cela me brise le cœur Je suis TELLEMENT désolé pour votre perte Chris, Deanna et votre famille. Prier pour vous TOUS et demander à Dieu de vous donner la force dont vous avez besoin pour traverser cette période difficile 🙏🏻Envoi de prières de guérison. – Lynda Walter (@walter_Lynda) 13 novembre 2021

« Mes prières les plus sincères et mes plus sincères condoléances vous accompagnent Chris [and] toute votre famille », a tweeté un autre fan de Daughtry. « Que Dieu vous réconforte tous pendant cette tragique [and] des moments les plus difficiles. »

Je suis vraiment désolé pour votre perte Chris et Deanna. La joie que vous apportez au monde, vous ne la méritiez pas. Dieu soit avec toi et ta famille – carla Henderson (@dakota41803) 13 novembre 2021

« Je viens de lire les nouvelles et je suis très contrarié », a écrit un autre fan. « Que Dieu vous réconforte dans les jours et les semaines à venir. (Nous avons aussi perdu un enfant) Je sais exactement ce que vous vivez. Vous vous en sortirez. Je suis vraiment désolé pour la perte de votre fille Hannah ~ Je vais garder vous tous dans mes prières » »

Absolument déchirant 😥🙏🏼💔🖤

Une si jeune femme.

Prières à @CHRIS_Daughtry et sa famille pendant cette période difficile.

RIP Hannah. – Gina.Christine🇺🇸🇮🇹 (@Gina__Christine) 13 novembre 2021

Meghan Linsey, ancienne de The Voice, a écrit : « Je suis incroyablement désolée. Je prie et vous envoie tout l’amour du monde », tandis que l’actrice d’Orange Is the New Black, Beth Dover, a commenté : « Oh Deanna, je suis vraiment désolée. condoléances. Je vous envoie, ainsi qu’à votre famille, beaucoup d’amour. »

