La famille de David Ellefson a-t-elle été favorable à la suite du scandale des vidéos de sexe ? il répond

Lors d’une apparition mardi (19 octobre) sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk », David Ellefson a parlé de son licenciement de MEGADETH il y a cinq mois, quelques jours seulement après que des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant le bassiste et une femme qui n’est pas sa femme aient été publiés sur Twitter. Lorsqu’on lui a demandé si sa famille, y compris sa femme de 27 ans et leurs deux enfants, tous deux âgés d’une vingtaine d’années, étaient « de soutien » et « compréhensibles » tout au long de l’épreuve, Ellefson répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Voir, [they were] favorable, compréhensif… Pas tellement favorable, pas tellement compréhensif. Je veux dire, papa est dans un groupe de rock, et pas n’importe quel groupe — MEGADETH. Avouons-le : nous avons été un groupe avec une histoire. Et ce n’est pas pour décolorer ou peindre quoi que ce soit sur le courant MEGADETH pas du tout, parce que, évidemment, 2021 n’est pas ce qu’il était en 1986. Mais il y a une raison pour laquelle nous avons eu un ‘Derrière la musique’ [special from VH1].

« Écoutez, j’ai essayé d’être très transparent, et je pense que nous l’avons fait dans ce groupe au fil des ans », a-t-il poursuivi. « Nous étions très transparents sur les choses – quand des choses se sont passées dans notre vie personnelle et que des choses se sont produites dans le groupe, nous avons toujours été assez ouverts à ce sujet. Et j’ai parlé ouvertement de se débarrasser de la drogue et de l’alcool il y a des années et de toutes ces choses .

« Sur la vie à la maison, encore une fois, regardez – j’étais dans MEGADETH pour commencer, et puis les familles viennent après. Et encore une fois, je pense qu’il y a une réconciliation des modes de vie, que c’est du genre « D’accord, papa est parti au cirque étant le gars du rock and roll et tout ce qui va avec », y compris une vie très confortable qui vous offre des opportunités que vous n’entrerait dans aucune autre vie. En même temps, cela ne donne certainement pas le droit de sortir et de mal se comporter. Donc je pense qu’il y a ça. Et encore une fois, c’est probablement vous et moi qui parlons juste en tant que maris et pères et tout ce que nous sommes dans un style de vie du show-biz. Et encore une fois, c’est juste la réalité de cela. Et nous avons vu beaucoup de nos amis réussir avec ça, lutter avec ça, et cetera, et cetera.

« Je me souviens As Frehley il y a des années, et ce n’est pas du tout pour le négliger, mais je me souviens qu’il y avait une citation de As, a-t-il dit, « Les drogues et les filles sont un risque professionnel. Et je me souviens avoir lu ça quand j’étais petit. Et je ne l’ai pas compris à ce moment-là. Et puis plus tard dans la vie, je comprendrais, c’est comme une prime de risque, si vous voulez. Et dans chaque vie, il y a cela, et cela se trouve être un de notre mode de vie ici dans le monde créatif, en particulier les tournées de rock and rollers. »

Selon Ellefson, il a reçu beaucoup de soutien de ses collègues musiciens dans les mois qui ont suivi l’épisode.

« Je volais assez haut assez vite à haute altitude et j’ai rencontré des turbulences, sans aucun doute », a-t-il déclaré. « Et les gens m’ont rappelé, [they said], ‘Écoutez, nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs, mec. Et encore plus dans le rock and roll.

« Beaucoup d’autres musiciens, gens de l’industrie, rock stars – des plus petits aux plus grands – m’ont contacté », a-t-il poursuivi. « Tout le monde disait : ‘Hé, frère, tu vas bien ? Tout ce dont tu as besoin, fais-le moi savoir.’ Et c’était très encourageant de la part de tout le monde. Ce qui était génial parce que tout le monde est de votre côté lorsque vous décrochez votre Grammy et que vous êtes sur le tapis rouge et que tout se passe bien, mais le plus grand juge du caractère est qui êtes-vous, qui suis-je quand on est un peu au plus bas, quand on a fait preuve d’une vraie humanité. Et c’était un moment où, je suis heureux de le dire, les gens se sont vraiment ralliés autour de moi.

« J’ai traversé quelques saisons sombres dans ma vie au fil des ans, comme nous le faisons tous – drogues et alcool, dans et hors de MEGADETH il y a 20 ans. Les choses arrivent, les choses descendent. C’était sombre, je ne vais pas mentir. »

Peu de temps après qu’une vidéo explicite de lui soit apparue en ligne, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Deux jours après MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé EllefsonLe dernier départ du groupe, le bassiste a publié une déclaration de suivi dans laquelle il a promis de déposer une « procès en diffamation » contre la personne qui a « illégalement publié une vidéo très privée » du bassiste et fait de « fausses allégations » contre lui . Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale « dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure de la loi ». Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il « prenait ce temps pour être avec ma famille » et souhaitait à ses « coéquipiers » le meilleur pour leur prochaine tournée.