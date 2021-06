La famille de Dick Van Dyke : 5 faits en bref

in

. Dick Van Dyke assiste à la 43e cérémonie annuelle des Kennedy Center Honors le 21 mai 2021 à Washington, DC.

Dick Van Dyke a été honoré lors de la 43e cérémonie annuelle des Kennedy Center Honors, qui a été diffusée le 6 juin sur CBS. L’acteur légendaire est connu pour son travail sur Mary Poppins, The Dick Van Dyke Show, Diagnosis Murder et Bye, Bye Birdie.

“Les Kennedy Center Honors servent à célébrer des artistes remarquables qui ont passé leur vie à élever l’histoire culturelle de notre nation et du monde”, a déclaré le président du Kennedy Center, David M. Rubenstein, sur le site Web du théâtre. . Il a ajouté: “Dick Van Dyke nous a apporté des personnages bien-aimés de cinéma, de scène et de télévision adorés par des générations de fans, depuis plus de sept décennies.”

Mais en dehors du travail, l’auteur à succès est mari, père de quatre enfants (Barry, Christian, Stacy et Carrie Beth) et grand-père de sept enfants.

Voici ce que vous devez savoir :

1. Dick Van Dyke est marié à Arlene Silver

Van Dyke est actuellement marié à Arlene Silver, une maquilleuse de 46 ans sa cadette. Mais, comme Silver l’a dit au Huffington Post, « Il est immature dans le bon sens avec la merveille d’un enfant. C’est juste amusant, il est ouvert d’esprit. Vous n’êtes pas du tout pris dans leurs voies. Nous sommes tous les deux comme des enfants. On a l’impression d’avoir tous les deux une seconde enfance.”

Le couple s’est rencontré alors qu’il était encore avec sa compagne de plus de 30 ans, Michelle Triola Marvin. L’amitié du couple s’est épanouie après le décès de Marvin.

“Je n’avais vraiment pas réalisé à quel point la relation devenait puissante”, a déclaré Silver au milieu de ce moment. « Il viendrait mais je ne voulais pas le déranger, je suppose. Il a tellement de monde autour de lui qu’il ne voulait pas être curieux, alors je dirais juste que je viendrai après le travail et que nous dînerons, et il s’avère que je l’ai attendu toute la journée. »

L’acteur a partagé ses quatre enfants avec sa première épouse Margie Willett, dont il a officiellement divorcé en 1984.

2. Son fils Barry était la co-vedette de Van Dyke dans “Diagnosis Murder”

Le fils du personnage de Diagnosis Murder de Van Dyke, le Dr Mark Sloan, était son fils réel, Barry. Tout au long de la série, il a joué le détective d’homicide Steve.

Barry n’était pas seul: ​​les petits-enfants de Van Dyke, Shane et Carey, et même leur fille Stacy, sont apparus dans la procédure complète.

“Je travaillerais avec lui à tout moment”, a déclaré Barry au Los Angeles Times en 1994. Il a ajouté que son père était “le meilleur avec qui travailler, très créatif”. Il a beaucoup d’intégrité et travaillera quoi qu’il arrive, y compris l’inconfort physique. Il a donné le bon exemple. Nous avons toujours parlé de travailler ensemble ».

3. Sa petite-fille Jessica est décédée du syndrome de Reye.

Les réalisations de la Reye’s Syndrome Foundation comprennent “des annonces de service public à la télévision et à la radio développées et produites avec le porte-parole national, Dick Van Dyke”. Le lauréat du Tony Award est devenu porte-parole de l’organisation après le décès de sa petite-fille, Jessica, de la maladie en 1987.

Selon l’Associated Press, « le syndrome de Reye provoque une inflammation sévère du cerveau et du foie. On le retrouve principalement chez les enfants de 5 à 15 ans après avoir contracté la varicelle, la grippe ou une autre maladie respiratoire. Le média a déclaré que la maladie était liée à “la prise d’aspirine pendant une maladie virale”.

Le père de Jessica était le fils de Van Dyke, Christian.

4. Son fils Christian était procureur de district dans l’Oregon

Le fils de Van Dyke, Christian, était procureur de district dans le comté de Marian, en Oregon, selon l’Atticus Times. Il a pris ses fonctions au début des années 1980.

“Lorsque Van Dyke a postulé pour le poste, des sommités du showbiz telles que Carol Burnett, Mary Tyler Moore, Carl Reiner et d’autres ont contribué pour environ 4 000 $ à son budget de 35 000 $”, a révélé la publication. Il a ajouté que ses parents ont contribué environ 400 $.

Bien qu’il ait révélé au Atticus Times que son père « grignotait un peu », ils ont décidé que son père ne devrait pas les aider.

5. Les enfants de Van Dyke n’ont pas joué depuis 2019 sur

Alors que Barry et d’autres ont essayé d’agir, Nicki Swift rapporte que les quatre enfants de Van Dyke ne sont plus impliqués dans le show business.

Le dernier rôle de Barry était celui de Roland dans le film Heavenly Deposit de 2019, selon IMDb.

“Beaucoup de ses petits-enfants rêveraient aussi de réussir à Hollywood. Il semble que nous ayons une dynastie Van Dyke entre les mains ! ” Nicki Swift a écrit.

