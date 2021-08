La famille de Faye s’exprime après l’argument choquant de Teddy .

Faye Winter s’est lancée dans une tirade jubilatoire contre Teddy Soares (Photo: ITV)

La famille de la star de Love Island, Faye Winter, a supplié les fans de faire attention à sa santé mentale après sa dispute explosive avec Teddy Soares.

L’épisode de vendredi soir a vu Faye déclencher une tirade furieuse contre Teddy, avec qui elle est couplée, et plusieurs autres insulaires masculins lors du défi de la soirée cinéma.

Elle avait regardé un clip de Teddy avouant avoir été attiré sexuellement par Clarisse Juliette alors qu’il était à Casa Amor. Il n’a pas agi sur sa brève attirance mais Faye s’est sentie trahie malgré tout car il ne lui en a pas parlé.

Cela a conduit Faye à se lancer dans une tirade pleine de jurons vers Teddy devant les autres insulaires, ce que de nombreux téléspectateurs ont trouvé inconfortable et déclenchant.

Abordant le contrecoup envers l’agent de location, la famille de Faye a écrit dans ses histoires Instagram: “ Nous comprenons que les fans de Love Island ont des opinions sur l’épisode de vendredi soir. Bien que nous ne voulions pas commenter les événements de l’émission, nous demandons à chacun de se rappeler :

« Vous regardez une émission télévisée hautement modifiée qui est créée pour le divertissement – vous ne pouvez jamais voir l’image complète.

‘Faye est humaine, elle peut ne pas toujours bien faire les choses.

La famille de Faye tient à protéger la santé mentale de la star lorsqu’elle quitte la villa (Photo : @faye_winter, Instagram)

« Il y a des êtres humains qui gèrent les pages de médias sociaux de l’insulaire qui seront sérieusement affectés par vos commentaires [sic].’

La déclaration a poursuivi: «Nous demandons à tout le monde de s’en souvenir avant de commenter ou de transmettre un message. Nous ne nous excusons pas d’avoir désactivé les commentaires, bloqués et supprimés pour protéger notre bien-être mental et celui de Faye lorsqu’elle sort. Nous encourageons tous ceux qui ont du mal à faire la même chose.

«Nous espérons que nous pourrons tous recommencer à profiter du spectacle ensemble à partir de maintenant. J’adore l’équipe Faye x.’

ITV2 avait précédemment publié une déclaration, après que de nombreux téléspectateurs aient déclaré s’être plaints à l’Ofcom des scènes et ont déclaré: “ Le bien-être et le devoir de diligence envers nos contributeurs sont toujours notre principale préoccupation, et nous prenons le bien-être émotionnel de tous les insulaires extrêmement au sérieux.

Plus: Love Island



«Nous avons des producteurs de bien-être dédiés et un soutien psychologique à tout moment qui surveillent et parlent régulièrement à tous les insulaires en privé et hors caméra, surtout si quelqu’un semble être contrarié.

‘Tous les insulaires sont donc pleinement pris en charge par les professionnels sur place et par leurs amis de la villa. Les insulaires peuvent toujours tendre la main et parler à quelqu’un s’ils en ressentent le besoin.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2.

