La famille de Fuquan Johnson dit que les bandes de fentanyl auraient pu le sauver

Fuquan Johnson pourrait très bien être en vie aujourd’hui s’il existait un moyen efficace de dépister les médicaments qu’il a pris pour le fentanyl – et c’est quelque chose qui ne devrait pas être ignoré… ainsi dit sa propre mère.

La mère du comédien, Paulène Johnson, dit à TMZ … elle est à 100% en faveur de l’utilisation de bandes de fentanyl et croit fermement que son fils pourrait encore respirer en ce moment s’il avait accès à certaines la nuit où lui et deux autres ont fait une overdose et ont péri à cause de la cocaïne contenant du fentanyl.

Nous devrions noter que Paulene ne plaide PAS en faveur de la consommation de drogues à des fins récréatives – nous disant même qu’elle n’était pas au courant que Fuquan s’adonnait au-delà de l’herbe – mais elle reconnaît la réalité… que les gens vont barboter, et si oui – pourquoi ne pas être en sécurité à ce sujet?

Elle pense que les gens qui consomment des drogues dures sont coincés entre le marteau et l’enclume dans une OD… craignant de s’incriminer en appelant les flics. Cela dit, Paulene dit que les bandes de fentanyl pourraient être une bonne alternative pour les utilisateurs qui cherchent à éviter toute cette scène.

Paulene dit que les fêtes doivent être rendues plus sûres par tous les moyens nécessaires – et si les bandes de fentanyl sont une option viable pour prévenir les décès, elle est tout à fait d’accord.

Comme elle nous le fait tristement remarquer… elle a enterré son fils le mois dernier et n’aurait pas dû avoir à le faire.

TMZ a cassé l’histoire … Fuquan était l’un des trois comédiens qui OD’d et est mort lors d’une fête à Venise – ceci après que les flics croient avoir ingéré du coca mélangé à l’opioïde mortel. Kate Quigley, le 4e comédien qui a aussi fait une overdose, survécu à l’épreuve … et est sur la voie du rétablissement.

Il n’avait que 43 ans.