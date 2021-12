La famille de Gabby Petito aide à retrouver la femme disparue de l’Indiana en vie

Les parents de Gabby Petito ne restent pas les bras croisés tandis que d’autres sont confrontés à des situations similaires à celles de leur défunte fille. C’est pourquoi ils ont tendu la main et essayé d’aider lorsqu’une autre jeune fille a disparu lors d’un voyage à travers le pays pour rendre visite à son petit ami. Lateche Norris a parlé pour la dernière fois à ses parents après son arrivée en Californie. Un appel téléphonique à sa mère le 5 novembre a indiqué qu’elle s’était disputée avec son petit ami et a promis de la rappeler le lendemain.

C’était la dernière fois que sa mère avait eu des nouvelles de Norris, avec ses derniers mots partagés sur une publication Facebook le 27 novembre. « Je le ferai maman, je te le promets, je t’aime plus », a dit la jeune fille à sa mère.

Twitter, aidez-nous à trouver #LatecheNorris, elle a été vue pour la dernière fois le 11/5 à l’aide d’un téléphone inconnu au 222 Park Blvd à San Diego. S’il vous plaît rappelez-vous son visage et le sien et partagez. S’il vous plaît, nous avons besoin de votre aide pour la ramener à la maison en toute sécurité. #FINDLATECHE #MissingPerson #TogetherWeCan #GabbyPetito pic.twitter.com/J1J7s91cr4 – joseph petito (@josephpetito) 30 novembre 2021

Heureusement, Norris a été retrouvé vivant à San Diego, la police utilisant des images de surveillance d’un 7-11 pour exhorter le public à partager des conseils et des détails sur la recherche. « Le 9 novembre 2021, la famille de Lateche Norris l’a signalée comme personne disparue. Norris a été vue pour la dernière fois au 7-11 au 222 Park Blvd dans le centre-ville de San Diego le 4 novembre 2021 vers 23 h 25 avec son petit ami , Joseph Smith », lit-on dans un tweet de la police de San Diego.

Lundi, le père de Gabby Petito, Joseph, s’est impliqué dans les efforts, même de façon modeste. La mort tragique de Petito n’a pas été vaine, sensibilisant à un certain nombre de femmes disparues à travers les États-Unis et augmentant la visibilité sur des victimes qui ont été largement traitées comme invisibles dans le passé.

En utilisant sa notoriété, Petito a boosté les informations de recherche et la photo de Norris sur ses réseaux sociaux. Selon The Blast, les parents de Petito ont également été en contact avec la famille de Norris et ont donné des conseils sur la manière de traiter avec les médias.

Le 9 novembre 2021, la famille de Lateche Norris l’a signalée comme personne disparue. Norris a été vue pour la dernière fois au 7-11 au 222 Park Blvd dans le centre-ville de San Diego le 4 novembre 2021 vers 23h25 avec son petit ami, Joseph Smith. Séquence vidéo : https://t.co/CvVATLW7hF 1/6 – Service de police de San Diego (@SanDiegoPD) 3 décembre 2021

La police et le FBI ont été impliqués dans la recherche, s’engageant à trois semaines de « travail d’enquête approfondi pour essayer de trouver » Norris. Sa mère a également indiqué avoir reçu une demande de rançon au cours des dernières semaines exigeant 7 000 $ « si vous voulez revoir votre fille ».

Cependant, Norris et son petit ami ont été retrouvés, sa mère ayant un « contact physique » et retrouvant sa fille. « Merci pour l’attention et l’aide de tout le monde à trouver Teche. Nous avons informé le sergent Tien du SDPD. Nous remercions chacun d’entre vous pour votre soutien et votre travail acharné. Grâce à vous, une mère a retrouvé son mini-moi La famille de Teche demande respectueusement le respect de la vie privée au moment de reprendre son souffle », lit-on dans un article sur les réseaux sociaux détaillant la disparition.