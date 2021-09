La famille de Gabby Petito parle après la disparition de Brian Laundrie

in

Un avocat de la famille de Brian avait déclaré dans un communiqué le mercredi 7 septembre. 15, que Brian ne parlera pas de la question parce que “les partenaires intimes sont souvent la première personne sur laquelle les forces de l’ordre concentrent leur attention dans des cas comme celui-ci et l’avertissement selon lequel” toute déclaration faite sera utilisée contre vous “est vrai, que mon client avait quelque chose à voir avec la disparition de Mme Petito. ” Brian, a-t-il ajouté, ” continuera à garder le silence sur les conseils de l’avocat “.

Jeudi, l’avocat de la famille de Gabby a lu lors d’une conférence de presse une lettre des parents de la femme, Joe petito et Nicolas Schmidt, et ses beaux-parents, Tara Petito et Jim Schmidt, qui était adressé aux parents de Brian, les suppliant de leur dire “l’endroit où Brian a quitté Gabby”, selon NBC News.

Deux jours auparavant, les parents de Brian avaient déclaré dans une déclaration publiée par leur avocat qu’il s’agissait “d’une période extrêmement difficile à la fois pour la famille Petito et la famille Laundrie” et que “nous espérons que la recherche de Miss Petito sera couronnée de succès et que Miss Petito est réunie avec sa famille.”