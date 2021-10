La famille de Gabby Petito se rend dans le Wyoming pour récupérer le corps et obtenir une mise à jour du cas

Gabby PetitoLe corps de a été retenu et étudié pendant un mois pour déterminer comment elle est décédée – et maintenant que nous le savons, sa famille est enfin autorisée à aller la chercher et à la laisser reposer.

Les parents de la jeune femme de 22 ans se rendraient mercredi matin dans le Wyoming depuis la côte est – où ils récupéreraient ses restes, la feraient incinérer … puis retourneraient à New York ce week-end avec ses cendres.

Il semble également que les forces de l’ordre informeront sa mère, son père et son beau-père des dernières mises à jour de l’affaire.

La famille aurait déclaré qu’elle ne commenterait rien aux médias jusqu’à leur retour à New York – bien que la mère de Gabby se soit prononcée contre l’avocat de la famille Laundrie mardi après qu’il ait qualifié sa mort de « tragédie » à la libération de les conclusions de l’autopsie.

Vous vous en souviendrez… le coroner du comté de Teton a publiquement annoncé la cause du décès de Gabby, ce qui a pris beaucoup de temps à découvrir de manière concluante. Il s’avère qu’elle était étranglé manuellement à mort aux mains d’une personne.

Lire du contenu vidéo

Le coroner a noté que l’homicide de Gabby semblait avoir été commis dans « beaucoup de colère » – tout en soulignant que son corps avait été laissé dans la nature pendant au moins 3 semaines pendant 4 semaines avant qu’elle ne soit finalement retrouvée le mois dernier.

Bien sûr, la seule personne à qui les forces de l’ordre veulent toujours parler – mais n’arrive pas à trouver – est le fiancé de Gabby, Brian Blanchisserie … qui est considérée comme la principale personne d’intérêt dans l’affaire, et l’une des dernières personnes à l’avoir vue vivante.

Lire du contenu vidéo

8/12/2021 Service de police de Moab

Le couple a voyagé ensemble à travers le pays pendant une grande partie de l’été, et eu des querelles en cours de route – notamment en août, lorsque les flics de Moab, dans l’Utah, ont répondu à un rapport que Brian avait frappé Gabby.

Brian est retourné en Floride dans la camionnette qu’ils avaient louée, sans Gabby, puis a disparu dans les airs peu de temps avant qu’elle ne soit portée disparue.