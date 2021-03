La famille de George Floyd recevra 27 millions de dollars en compensation

Cet accord comprend un élément de 500 000 $ pour améliorer la zone commerciale de Minneapolis, où il est décédé Floyd, qui a été arrêté accusé d’avoir payé dans un magasin avec une fausse facture.

Après la mort de Floyd, le département de police de Minneapolis a introduit l’utilisation de caméras sur les uniformes des agents et a modifié les protocoles pour réduire les contacts avec des citoyens non menaçants, entre autres mesures.

Antonio Romanucci, qui fait également partie de l’équipe juridique de la famille Floyd, se disent encouragés par les réformes de la police et les changements ambitieux que les dirigeants de la ville espèrent créer.

« Après avoir été identifié avec George Floyd pour des raisons tragiques, on se souviendra de Minneapolis pour ses changements avant-gardistes qui peuvent guider le pays dans la réforme et la révision des relations entre la police et les communautés de couleur », a-t-il ajouté.

Cette semaine, la procédure de sélection du jury a commencé dans le procès Chauvin, un processus très médiatisé qui se déroule parallèlement à plusieurs manifestations antiracistes.

Jusqu’à présent, sept jurés ont été sélectionnés et davantage de personnes seront choisies dans les prochains jours.

La présentation des arguments des parties devrait commencer le 29 mars.