La famille de Harry Dunn s’envolera pour les États-Unis pour témoigner sous serment dans une demande de dommages et intérêts

es parents du motocycliste adolescent Harry Dunn s’envolent pour les États-Unis pour témoigner sous serment dans le cadre d’une action en dommages et intérêts contre le meurtrier présumé de leur fils.

Charlotte Charles et Tim Dunn s’envoleront pour Washington DC mardi avant le processus de “dépôt” qui doit commencer plus tard cette semaine.

Les parents de M. Dunn seront confrontés à des avocats agissant au nom de la suspecte Anne Sacoolas, qui a quitté le Royaume-Uni après que l’immunité diplomatique a été invoquée en son nom à la suite du décès de la jeune femme de 19 ans en août 2019.

Décès de Harry Dunn / Archives PA

L’homme de 43 ans a été accusé d’avoir causé la mort de l’adolescente par conduite dangereuse après son départ du Royaume-Uni, mais une demande d’extradition a été rejetée par le département d’État américain en janvier de l’année dernière.

Sacoolas, qui devra également témoigner en justice d’ici le 23 juillet dans le cadre de l’action civile, a la possibilité d’être présent lorsque Mme Charles et M. Dunn seront déposés.

Les dépositions feront partie du processus de « découverte » de la demande de la famille Dunn, dans lequel la correspondance et la documentation pertinentes à l’affaire seront remises avant un procès à la fin de l’année.

La mère de M. Dunn a décrit le voyage pour témoigner comme “punissant et épuisant”, mais a ajouté: “Nous irions jusqu’au bout de la Terre et retour si c’était ce qu’il fallait.”

S’exprimant avant leur vol, Mme Charles a déclaré à l’agence de presse PA: «Nous nous envolons à nouveau vers les États-Unis à la recherche de justice pour notre fils.

«Nous sommes très reconnaissants à la Cour de Virginie d’avoir autorisé notre action civile à se poursuivre là-bas.

Toute notre famille souffre intensément, mais pour être honnête, nous irions jusqu’au bout de la Terre et retour si c’était ce qu’il fallait.

“Nous savons que ce n’est pas ce que voulait le gouvernement américain et les assureurs ont fait de leur mieux pour renvoyer l’affaire au Royaume-Uni.”

La plainte de la famille Dunn, portée à la fois contre Sacoolas et son mari Jonathan, a mis au jour de nombreux éléments inédits, tels que les rôles du département d’État détenus par le couple au moment de l’accident.

Le tribunal de district d’Alexandria dans l’État américain de Virginie a appris que le travail du couple dans le renseignement était un «facteur» dans leur départ du Royaume-Uni – les Sacoolase étant partis pour des «raisons de sécurité».

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait avant son témoignage, Mme Charles a déclaré: «Peu importe à quel point ils essaient de nous battre.

« Toute notre famille souffre intensément, mais pour être honnête, nous irions jusqu’au bout de la Terre et retour si c’était ce qu’il fallait.

“C’est punitif et épuisant de voyager dans le meilleur des cas et évidemment plus difficile au milieu de la pandémie, mais ils nous ont obligés à voyager pour comparaître à nos dépositions jeudi et c’est exactement ce que nous ferons.”

La poursuite civile est l’un des nombreux processus juridiques que la famille Dunn a engagés afin d’obtenir justice pour leur fils.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que la voie était désormais libre pour que le Royaume-Uni fasse pression pour une forme de « procès ou processus virtuel » dans cette affaire.

S’exprimant également avant leur vol, M. Dunn a déclaré à PA: «Nous avons tellement aimé notre garçon et nous sommes perdus sans lui.

« Chaque jour qui passe est de plus en plus douloureux.

« Nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant et nous ne savons pas à quoi nous attendre.

“C’est évidemment intimidant d’être impliqué dans une affaire judiciaire, mais il s’agit de notre souffrance depuis que nous avons perdu Harry et nous ferons tout ce qu’il faut pour obtenir justice.”