La famille de Jean-Marc Vallée brise le silence après la mort du cinéaste

« Il a été une source d’inspiration pour beaucoup et laisse de merveilleux souvenirs à ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui, de l’aimer et d’apprécier son métier. » Matthew McConaughey Oui Jared Leto ils ont gagné un oscar pour son travail dans Dallas Buyers Club, réalisé par Jean-Marc, changeant la vie et la perspective d’acteur des deux pour la vie.

« Nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris le temps d’exprimer leur tristesse et leur compassion. Nous sommes très reconnaissants pour le grand soutien reçu du monde entier. Alex, Emile, sa mère et la famille Vallée font cette déclaration officielle et demandent de bien vouloir respecter notre besoin de pleurer notre perte en privé. »

La famille Vallée a demandé le respect de vivre son deuil en paix et a promis qu’elle donnerait des détails sur la cérémonie qu’elle envisageait pour célébrer l’héritage de Jean-Marc. (.)

A la fin du communiqué, les Vallées ont assuré que les détails d’une prochaine cérémonie pour célébrer la vie du cinéaste seraient bientôt connus, mais pas avant de répéter ce « mantra » de Jean-Marc dès qu’il a terminé un projet qui lui correspond. parfaitement de la manière qui a mis fin à sa vie. « Et comme dirait Jean-Marc : ‘Coupe, imprime, merci, bye !’ ».