La famille de Jean-Marc Vallée partage les détails du rapport préliminaire du coroner

De nouveaux détails sont apparus sur Jean-Marc Vallées’en va, quelques jours après sa mort subite.

Le cinéaste bien-aimé, qui a réalisé Wild et Dallas Buyers Club, ainsi que la première saison de Big Little Lies, est décédé « soudain et de manière inattendue » le 25 décembre dans sa cabane à l’extérieur de la ville de Québec, au Canada, a confirmé son représentant précédemment. Maintenant, la famille de Vallée partage ce qu’elle a appris après avoir reçu un rapport préliminaire du coroner.

Dans une déclaration obtenue par E! News, la famille a expliqué que bien que le rapport « n’ait pas pu établir de cause exacte » du décès de Vallée, il confirme que son décès « n’a pas été causé par l’intervention d’une autre partie, un acte volontaire ou une maladie connue ». Il est également noté que d’autres analyses approfondies sont en cours.

« Notre père était un homme généreux, profondément humain et qui a pleinement vécu la vie », les fils de Vallée Alexis et Émile partagé. « Il voulait vivre longtemps et travaillait sur de grands projets ! Il a été une source d’inspiration pour beaucoup et laisse de merveilleux souvenirs à ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui, de l’aimer et d’apprécier son métier.