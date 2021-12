La famille de Jean-Marc Vallée s’exprime après la mort du réalisateur de « Big Little Lies »

La mort subite du réalisateur de Big Little Lies, Jean-Marc Vallée à l’âge de 58 ans, a attristé le monde, et maintenant sa famille parle de la terrible tragédie. Dans une nouvelle déclaration, les représentants de Vallée ont expliqué : « Le rapport préliminaire du coroner reçu par la famille n’a pas pu établir la cause exacte du décès soudain du directeur Jean-Marc Vallée le 25 décembre à Québec, Canada. Cependant, le rapport indique que M. . Le décès de Vallée n’a pas été causé par l’intervention d’un tiers, un acte volontaire ou une maladie connue. D’autres analyses approfondies sont en cours. »

La déclaration poursuit en partageant un commentaire des deux fils de Vallée, Alex et Emile. « Notre père était un homme généreux, profondément humain et qui a pleinement vécu sa vie », écrivent-ils. « Il voulait vivre longtemps et travaillait sur de grands projets ! Il a été une source d’inspiration pour beaucoup et laisse de merveilleux souvenirs à ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui, de l’aimer et d’apprécier son métier. Les deux ajoutent : « Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont pris le temps d’exprimer leur tristesse et leur compassion. Nous sommes très reconnaissants de l’effusion de soutien reçu du monde entier. »

La « famille de Vallée doit maintenant prendre le temps nécessaire pour faire face à cette perte énorme et dévastatrice », indique également le communiqué. Il ajoute : « Alex, Emile, leur mère et la famille Vallée publient cette déclaration officielle et demandent maintenant à chacun de bien vouloir respecter son besoin de pleurer sa perte en privé. Soyez assuré que des informations supplémentaires et les détails d’une cérémonie pour célébrer la vie de le cinéaste sera fourni à une date ultérieure. Enfin, le communiqué conclut : « Et comme dirait Jean-Marc : « Coupez, imprimez, merci, au revoir !

Il a été précédemment rapporté que Vallée est décédée le 25 décembre, le jour de Noël. On pense que la cause de sa mort est une crise cardiaque, mais cela n’est actuellement pas confirmé. En plus de Big Little Lies, Vallée a également dirigé la série limitée HBO 2018 Sharp Objects et le Dallas Buyers Club, nominé aux Oscars.

Suite à l’annonce de la mort de Vallée, HBO a publié une déclaration, déclarant : « Jean-Marc Vallée était un cinéaste brillant et farouchement dévoué, un talent vraiment phénoménal qui imprégnait chaque scène d’une vérité profondément viscérale et émotionnelle. C’était aussi un homme extrêmement attentionné. qui s’est entièrement investi aux côtés de chaque acteur qu’il a dirigé. Nous sommes choqués par l’annonce de sa mort subite, et nous adressons nos plus sincères condoléances à ses fils, Alex et Émile, sa famille élargie et son partenaire de production de longue date, Nathan Ross.