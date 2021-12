La famille de Jennifer Lopez s’agrandit un peu

La famille de Jennifer Lopez s’est un peu agrandie avant les fêtes de fin d’année. La star de Hustlers a posté une adorable vidéo sur Instagram de son nouvel animal de compagnie : un chat nommé Hendrix. Dans la vidéo, la pop star rit alors que Hendrix se sent chez lui devant le somptueux sapin de Noël alors que « Rockin’ Around the Christmas Tree » joue en arrière-plan. « Présentation… Hendrix !!!! [cat emoji, Christmas tree emoji] » Lopez a légendé le message.

Hendrix est le deuxième animal de compagnie que Lopez a obtenu ces dernières années. Lopez a eu un chiot Goldendoodle nommé Tyson pour son fils Max en juin 2020. « Bienvenue dans la famille », a-t-elle partagé sur Instagram avec une vidéo de Max rencontrant le chiot pour la première fois. « Nous avons offert à Max cet adorable petit doodle doré et nous ne l’avons pas encore nommé ! Comment devrions-nous nommer ce mignon !? Tyson ou Yankee ? Tout sera bientôt révélé ! »

Lopez a retrouvé son ex-petit ami Ben Affleck plus tôt cette année, et il est possible que le couple se marie dans un avenir pas si lointain, agrandissant ainsi leur famille. Lopez a des jumeaux de 13 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, tandis qu’Affleck a quatre enfants – Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans – avec son ex-femme. Jennifer Garner. La star, qui joue une épouse superstar dans sa nouvelle comédie romantique Marry Me, s’est confiée à Hoda Kotb dans l’émission TODAY sur la possibilité de redescendre l’allée maintenant qu’elle est de retour avec l’ancien fiancé Affleck.

« Je ne sais pas, ouais, je suppose. Vous me connaissez, je suis un romantique », a déclaré Lopez. « Je l’ai toujours été. J’ai été marié plusieurs fois. Ouais, je crois toujours au bonheur pour toujours, c’est sûr, à 100%. » Le lauréat d’un Grammy a été marié trois fois auparavant – à Ojani Noa de 1997 à 1998, à Cris Judd de 2001 à 2003, et à Anthony de 2004 à 2014. Lopez a également été fiancée à Affleck de 2002 à 2004, puis à Alex. Rodriguez de 2019 à 2021.

Malgré ses expériences passées avec la romance, Lopez ne se laisse pas blaser. « Écoutez, si vous ne pouvez pas rire de vous-même et le prendre comme ça vient, je ne pense tout simplement pas à ces choses », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression d’être un être humain comme tout le monde. J’ai eu des hauts et des bas. J’ai fait des erreurs. Je suis vraiment fier d’où je suis arrivé dans ma vie, de qui je suis en tant que personne, en tant que maman, et en tant qu’acteur, en tant qu’artiste. Ouais, c’est bon, tout le monde a ça. »