La famille de Kathie Lee Gifford révèle Big Baby News

Kathie Lee Gifford est sur le point d’assumer un nouveau rôle important : grand-mère. Le fils de l’ancien co-animateur d’aujourd’hui, Cody Gifford, et son épouse Erika Brown Gifford ont annoncé le lundi 13 décembre qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Le petit sur le chemin sera le premier petit-enfant de Griffin.

La nouvelle de l’ajout à venir à la famille a été partagée pour la première fois par Erika, qui a fait l’annonce à côté d’une douce vidéo la documentant avec celle de Cody depuis le moment où ils ont dit « oui » en 2020 jusqu’au moment où ils ont reçu le test de grossesse positif. Erika a partagé le clip avec une légende annonçant avec enthousiasme: « Gifford… Party of 3… Tellement reconnaissant à Dieu pour cette plus grande bénédiction. » Cody a également partagé la nouvelle en écrivant sur Twitter : « une grande nouvelle dans notre famille…! » Quant à savoir si le petit est une fille ou un garçon, Erika a déclaré qu’elle et son mari choisissaient de découvrir « le sexe de notre bébé à l’ancienne – quand notre petit « squish » arrivera ».

Peu de temps après que l’heureux couple a partagé la nouvelle, Gifford, qui partage Cody avec son défunt mari Frank Gifford, a réagi à l’annonce sur son propre compte, où elle a partagé la même vidéo qu’Erika a partagée en écrivant qu’elle est « sur une lune bleue ou rose !!! Peu m’importe lequel. » Gifford, qui a également co-animé Live With Regis et Kathie Lee de 1988 à 2000, a ajouté : » Tellement heureux pour vous deux, [Erika Brown Gifford], et pour notre famille. Louez notre Dieu vivant et aimant! » Erika a répondu au doux message de sa belle-mère en commentant: « Nous vous aimons tous tellement, GLAMMA. »

Selon E! Des nouvelles. Après s’être fiancés en mai 2019, Cody et Erika se sont mariés en septembre 2020 avant d’organiser une deuxième célébration en 2021 avec plus de famille et d’amis. Gifford avait précédemment déclaré à Today à propos du couple : « Ils sont heureux. Ils ont rencontré la personne avec qui ils veulent passer le reste de leur vie. »

La nouvelle de la grossesse a été rapidement accueillie par des messages de félicitations pour le couple et la future grand-mère, avec une personne commentant le message de Gifford, « Tellement heureux pour vous et votre famille ! Vous allez être la meilleure et la plus cool des grand-mères. ! » Quelqu’un d’autre a écrit : « Omg ! Cody va être papa ! Félicitations à Cody et à sa fiancée ! »