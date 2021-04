La famille de Kobe Bryant décide de rompre son lien avec Nike

Nouveau volant en ce qui concerne l’héritage de Kobe Bryant un an après sa mort tragique dans un accident d’hélicoptère avec, entre autres, sa fille Gianna. Les héritiers, dirigés par sa veuve Vanessa, ont décidé de ne pas renouveler la relation qu’ils avaient avec Nike, la société qui habillait le joueur lorsqu’il était en NBA et qui avait prolongé l’accord cinq ans de plus après sa retraite en 2016.

Dans une déclaration envoyée à ESPN, l’explication de Vanessa Bryant est la suivante: “Le contrat de Kobe avec Nike a expiré le 13/04/21. Kobe et Nike ont fabriqué certaines des plus belles chaussures de basket de tous les temps, portées et portées. Adorées par les fans et athlètes de tous les sports à travers le monde. Il me semble normal que les joueurs de la NBA portent plus les chaussures de mon mari que les autres chaussures avec leur propre empreinte. Mon espoir sera toujours de laisser les fans de Kobe qui portent leurs produits et je continuerai à me battre pour Ils se vendent en quelques secondes et cela dit tout. J’espérais conclure un accord à vie avec Nike qui refléterait l’héritage de mon mari. Nous ferons toujours de notre mieux pour honorer la mémoire de Kobe et Gigi. “.

Les informations indiquent également, éclairant davantage cette question, que la frustration de la famille augmentait lorsqu’elle a vu l’accès limité du public aux produits de Bryant d’abord après sa retraite, puis après sa mort. Nike a présenté une offre de renouvellement de l’accord qui, selon eux, ne suivait pas une structure similaire à d’autres accords de longue durée de la marque tels que ceux de Jordan ou LeBron, autres actifs de la marque.

L’accord de Kobe Bryant, renouvellements mis à part, prorogé de 2003. Désormais, des accords avec d’autres marques pour vendre les produits seront envisagés. Dans l’héritage, le logo «Mamba» et les dessins des chaussures sont conservés, ce qui est important pour les futures négociations de leurs représentants.