La famille de Kobe Bryant gagnera 400 millions de dollars grâce à la vente de BodyArmor

Coke achète les 70 % restants aux fondateurs et investisseurs de la société, ainsi qu’à un groupe d’athlètes professionnels, dont James Harden de la NBA et Mike Trout de la MLB qui ont investi et aidé à commercialiser la boisson. La succession de Kobe Bryant, l’un des premiers bailleurs de fonds de BodyArmor, devrait collecter environ 400 millions de dollars pour sa participation, ont déclaré certaines personnes proches du dossier. M. Bryant a investi 6 millions de dollars et avait siégé au conseil d’administration de BodyArmor avant de mourir en 2020, ont déclaré ces personnes.

Source : Jennifer Maloney @ Wall Street Journal

Quel est le buzz sur Twitter ?

Tommy Beer @TommyBeer

En 2021-2022, Kobe Bryant était le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir en moyenne plus de 15 points par match lors de sa 19e saison NBA.

Carmelo Anthony, à sa 19e saison, affiche actuellement une moyenne de 16,7 points.

Le coéquipier de Melo, LeBron James (également dans sa 19e saison) est en moyenne de 23,8 à 16 h 01

Jalen Brunson @jalenbrunson1

J’ai hâte de voir le drop de @KB24NFT ! Le tout au profit de la Fondation Mamba et Mambacita !! – 21h13

Bob Garcia @bgarciaivsports

Kobe Bryant n’a jamais reculé devant le discours poubelle de Michael Jordan.

#LakeShow #LakersNation #NBA #NBA75

sportscasting.com/kobe-bryant-no… – 17h09

Tim Reynolds @ParTimReynolds

19 saisons ou plus, toutes avec une seule équipe (car maintenant c’est officiel) :

Dirk Nowitzki, 21 ans

Kobe Bryant, 20 ans

Tim Duncan, 19 ans

John Stockton, 19 ans

UDONIS HASLEM, 19 – 22:18

