La famille de la fille jetée du mur de Lugo : « Il a essayé de la tuer parce qu’elle était transsexuelle »

11/04/2021 à 20:21 CET

L’homme détenu par la police nationale pour tirer du mur de Lugo à une fille avec qui je m’étais disputée Après avoir bu quelques verres dans la zone de loisirs de la ville et l’avoir laissé traîner dans un patio intérieur d’une maison, il a été remis en liberté sous enquête pour un délit de tentative de meurtre. Alors que le juge prenait cette décision, la famille de la victime s’est fait remarquer pour dénoncer le caractère transphobe de l’agression. « Il a essayé de la tuer parce qu’elle était transsexuelle », ont-ils déclaré au journal El Progreso.

Des sources policières et judiciaires ont précisé que l’individu est passé dans l’après-midi de mercredi dernier à la disposition du Tribunal d’Instruction Numéro 3 de Lugo accusé de blessures graves et d’omission au devoir de secourir.

Des sources judiciaires ont indiqué que l’homme, après avoir comparu devant le tribunal, a été libéré sous enquête pour tentative de meurtre, avec l’interdiction de s’approcher et de communiquer avec la victime et avec l’obligation de comparaître chaque semaine devant le tribunal.

Pour leur part, des sources policières ont déclaré que la déclaration de la victime est en attente une fois qu’elle est en mesure de le faire, peut-être déjà au tribunal, car l’affaire est poursuivie.

Transsexuel

Des sources consultées par Europa Press ont souligné que la famille avait informé la police nationale de la condition transsexuelle de la femme, un fait qui « peut être une hypothèse » du déclencheur de la bagarre qui a mis fin à la poussée du mur.

À cet égard, des sources de la police nationale ont seulement souligné que « il y avait quelque chose entre eux » qui a conduit à une bagarre et la poussée d’environ 12 mètres de haut qui s’est terminée par la chute de la victime, que l’auteur présumé a laissée allongée sans l’aider.

La jeune fille a été jetée au sol dans un état grave, selon le rapport de police, avec une jambe cassée, plusieurs vertèbres fracturées et un poignet fracturé. Plus tard, à 7 heures du matin, un passant qui marchait le long de l’allée du mur a entendu des appels à l’aide et a pu localiser l’endroit et apercevoir la jeune fille allongée au fond d’un patio intérieur, avec laquelle il a appelé les secours. . La victime ne s’est d’abord pas souvenue de ce qui s’est passé et a été transférée à l’hôpital universitaire Lucus Augusti de Lugo, où il se remet en attendant de pouvoir faire une déposition.