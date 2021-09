La famille de la star de “vendredi” Anthony Johnson aux prises avec les frais funéraires

in

Anthony JohnsonLa mort de ‘ a laissé sa famille se démener pour trouver un moyen de couvrir son enterrement – ​​quelque chose que sa femme dit n’est pas facile avec les paroles creuses qu’ils obtiennent.

Lexis Jones Mason raconte à TMZ … elle et sa famille ont reçu une tonne de ce qu’elle décrit comme un “faux amour” à gauche et à droite dans le sillage de son mari passage soudain plus tôt ce mois-ci… ce qui la bouleverse, vu qu’elle a besoin d’une aide financière.

Cette interview est déchirante – Lexis retient ses larmes en expliquant comment la famille Johnson a a lancé un GoFundMe, mais ils sont loin de l’objectif de 20 000 $ qu’ils s’étaient fixé pour l’enterrer correctement et lui rendre le service qu’il mérite… jusqu’à présent, en recueillant moins de 800 $.

Et, bien que les gens lui aient apparemment dit qu’ils feraient un don et contribueraient … Lexis dit qu’une grande partie de cela ne s’est tout simplement pas matérialisé, et il semble que les gens préfèrent apporter un soutien émotionnel au lieu d’aider d’une manière dont ils ont vraiment besoin. maintenant.

Lexis ne demande pas non plus d’aumône, BTW … littéralement juste assez pour bien faire avec Anthony. Et, comme beaucoup le savent, les funérailles ne sont pas bon marché par aucun effort d’imagination.

Bien qu’elle dise qu’elle n’attend rien de personne, Lexis apprécierait absolument tout don que les amis ou les fans d’AJ pourraient apporter. Et, si personne ne passe, Lexis dit qu’elle l’incinérera probablement – ​​et qu’elle retournera au travail dès que possible pour couvrir cela elle-même.

Considérant à quel point Anthony était aimé… quelque chose nous dit qu’elle atteindra son objectif. Elle expose tout ici avec nous — et quelqu’un doit venir pour les Johnson.