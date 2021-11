La famille de Laura Luelmo, après la phrase : « Merci pour votre soutien »

19/11/2021 à 22:06 CET

Francisco Luelmo, oncle de Laura Luelmo et avocate du ministère public, a lu une déclaration au nom de la famille Luelmo Hernández ce vendredi après avoir appris que le jury populaire a déclaré à l’unanimité Bernardo Montoya coupable de toutes les charges – meurtre, agression sexuelle et détention illégale – Bernardo Montoya, l’homme accusé d’avoir agressé sexuellement et assassiné la femme en décembre 2018 Enseignant de 26 ans originaire de Zamora dans la ville d’El Campillo (Huelva).

A la porte de la Cour provinciale, l’avocat, excité et parfois la voix cassée, a lu un déclaration de la famille Luelmo-Hernández dans lequel il montre son merci à tous les professionnels impliqués dans l’affaire et au voisins par El Campillo qui les a aidés dans une transe si compliquée.

Ainsi, ils ont publiquement exprimé leur gratitude « à chacun des membres de la Garde civile qui ont consacré avec altruisme leurs connaissances et leurs efforts lors de la disparition de Laura à l’enquête et à la clarification des faits ».

En outre, « aux professionnels des différents Instituts de Médecine Légale et plus précisément à ceux de Huelva pour le travail impressionnant effectué », depuis ont également mis en lumière le travail des magistrats de l’Instruction numéro 1 de Valverde del Camino qui a réussi à faire face avec professionnalisme à l’énorme travail qu’implique l’instruction de l’affaire et surtout Loli ».

Après avoir souligné le travail des deux juristes qui ont permis d’articuler l’accusation (Coronada Mantero et Rosa Borrero), ils ont qualifié le travail du Parquet d' »impeccable ».

Par la suite, ils ont manifesté leur gratitude à la Mairie d’El Campillo qui « a apporté tout leur soutien à la famille », alors qu’ils voulaient remercier « de tout leur cœur » les personnes qui, même en abandonnant leurs corvées, ont participé à la recherche de Laura, et « surtout au citoyen qui a localisé son corps ». « Pour lui notre éternelle gratitude », ont-ils exprimé.

« Notre immense gratitude à ceux qui nous ont altruistement hébergés durant les mois de décembre et janvier., tellement terrible pour nous, car sans leur protection nous n’aurions pas pu supporter la souffrance », a déclaré la famille.

Enfin, ils ont remercié les médias pour leur compréhension, qui « ont compris que, pour la famille Luelmo Hernández, leur vie privée et celle de Laura (bien qu’elle ne soit plus présente), est transcendantale ».