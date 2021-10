La famille de l’enfant star Matthew Mindler a mis en garde contre la cause de sa mort

La mère de l’acteur Matthew Mindler de Our Idiot Brother met en garde les autres parents contre les dangers du nitrate de sodium après que le bureau du médecin légiste du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, a décidé que la cause du décès de Mindler était la toxicité du nitrate de sodium. La mère de Mindler, Monica, a déclaré jeudi à TMZ que le nitrate de sodium était facilement disponible en ligne et elle espère que l’histoire de son fils pourra être un signal d’alarme. Mindler a été retrouvé mort le samedi 28 août, et sa mort était auparavant considérée comme un suicide. Il avait 19 ans.

Le nitrate de sodium est un agent oxydant utilisé pour conserver les aliments comme la viande. Cependant, il pourrait provoquer une hypertension et limiter le débit d’oxygène lorsqu’il est ingéré. Les décès dus au nitrate de sodium sont souvent des accidents, mais la mort de Mindler ne l’était pas. Monica a déclaré à TMZ qu’elle avait récemment découvert que son fils avait recherché des informations sur l’enceinte légale en rapport avec le suicide. Il a cherché des wats pour l’acheter et combien il devait prendre pour mettre fin à ses jours.

Monica n’était pas au courant des projets de son fils avant qu’il ne soit porté disparu à l’université de Millersville en août, a-t-elle déclaré. Elle espérait qu’en partageant l’histoire de son fils, une autre vie pourrait être sauvée, d’autant plus que le nitrate de sodium est facilement accessible. Un sac de 15 $ disponible sur Amazon pourrait suffire à tuer quatre personnes s’il est ingéré, a déclaré Monica à TMZ.

Mindler a été retrouvé mort le 28 août, deux jours après avoir été porté disparu et neuf jours seulement après avoir emménagé dans son dortoir. La police a trouvé le corps de Mindler près du campus. Avant sa mort, Mindler semblait apprécier l’université, a déclaré Monica à TMZ en août. Elle a eu de ses nouvelles pour la dernière fois le 24 août lorsqu’elle a reçu un SMS. Elle a dit qu’elle était restée en contact constant avec lui avant qu’il ne disparaisse. Le 30 août, le bureau du coroner du comté de Lancaster a déclaré à TMZ que Mindler s’était suicidé.

Mindler était un enfant acteur qui a joué dans la comédie de Paul Rudd en 2011 Our Idiot Brother en tant que fils des personnages d’Emily Mortimer et de Steve Coogan. Mindler a également été vu dans un épisode de As The World Turns et les courts métrages Solo et Frequency. Il a également joué dans des sketchs pour The Late Show avec David Letterman et Last Week Tonight avec John Oliver. Son dernier rôle d’acteur était dans le téléfilm de 2016 Chad: An American Boy.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.