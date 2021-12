La famille de l’officier déchu de Baltimore Holley partage un message émouvant pour le réveillon de Noël: « Pardon en Dieu »

La famille de l’officier de police de Baltimore déchu Keona Holley a partagé un message émouvant la veille de Noël après avoir retiré Holley de l’assistance respiratoire jeudi à la suite d’une fusillade mortelle qui l’a laissée dans un état critique.

Les autorités ont arrêté deux suspects, dont Elliot Knox, 31 ans, et Travon Shaw, 32 ans, le 17 décembre dans le cadre de la fusillade du 16 décembre que le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a décrite comme une attaque de « type embuscade ».

« Il faut faire quelque chose à ce sujet », a déclaré la sœur de Holley, Lawanda Skyes, à propos du crime violent de Baltimore dans une interview avec FOX 45 Baltimore. « Que cela vienne de nos politiciens ou de notre service de police, peu importe, quoi qu’il en soit. Mais, le message doit aller à la personne qui prend l’arme. »

Officier Holley (page Facebook du PD de Baltimore)

Elle a ajouté que « tout le monde n’a pas ou n’a pas reçu l’amour que ma sœur avait, et peut-être que cela leur manquait ».

« Le seul espoir que je puisse trouver, c’est qu’ils trouvent le pardon en Dieu », a-t-elle déclaré.

UN AGENT DE POLICE DE BALTIMORE ABATTU DANS UNE ATTAQUE DE « STYLE D’EMBUSCADE » CONTRE LE SOUTIEN À LA VIE : ACTE IMPRIMÉ ET LÂCHE

La mère de Holley, Karen Eaddy, a souhaité à « tout le monde » un joyeux Noël, affirmant que les vacances sont « toujours joyeuses » pour elle parce qu’elle a ses petits-enfants. Holley, 39 ans, était mère de quatre enfants, dont un fils de 10 ans, selon FOX 45.

« Je n’ai peut-être pas mon enfant, mais j’ai mes petits-enfants », a-t-elle déclaré au média. « Alors, je dois me relever et les soulever pour passer Noël sans leur mère. »

Holley était de service au petit matin du 16 décembre lorsque les suspects se sont dirigés vers l’arrière ou à côté du véhicule et ont commencé à tirer à l’intérieur dans un « acte lâche et effronté », frappant l’homme de 39 ans à la tête, selon Le commissaire du département de police de Baltimore, Michael Harrison.

Travon Shaw, 32 ans (à gauche) et Elliot Knox, 31 ans (à droite) sont tous deux inculpés pour la tentative de meurtre de l’agent Holley, ainsi que pour le meurtre de Justin Johnson. (Police de Baltimore)

Les autorités pensent qu’elle a accéléré depuis une position de repos et s’est écrasée après avoir reçu une balle.

Knox et Shaw ont été inculpés en lien avec la fusillade de Holley, ainsi que la mort par balle le 16 décembre de Justin Johnson, 38 ans. Les suspects ont abattu Johnson à environ 10 miles de l’endroit où Holley a été pris en embuscade, deux heures après avoir tiré sur l’officier.

UN OFFICIER DE POLICE DE BALTIMORE TIRANT DANS LA TÊTE EST MORT APRÈS AVOIR ÉTÉ ENLEVÉ DE SOUTIEN À LA VIE

« Nos prières vont à la famille et aux proches de l’officier Holley, à ses collègues et à l’ensemble de la communauté », a déclaré Harrison dans un communiqué jeudi après que Holley a été retirée de l’assistance vitale au centre médical de l’Université du Maryland. « Je la remercie, ainsi que toute la communauté BPD pour leur engagement, leur service et leur sacrifice. Nous pleurons ensemble la mort de l’officier Holley et nous guérirons ensemble. »

Le maire Brandon Scott a déclaré jeudi dans un communiqué que « Baltimore n’oubliera jamais le sacrifice et l’engagement de l’officier Holley à faire une différence dans sa ville bien-aimée ».

La Fondation Signal 13, une organisation à but non lucratif qui fournit une aide financière au personnel de la police de la ville de Baltimore en difficulté, accepte des dons pour soutenir la famille de Holley. L’association avait collecté 36 000 $ à la veille de Noël, selon WBAL-TV.

« Le volume n’est rien de ce que Signal13 a vu auparavant », a déclaré Nancy Hinds, PDG de la Fondation Signal 13. « … Tous les dons qui nous sont faits, nous sommes le conduit et nous veillerons à ce qu’ils parviennent à la famille. »

Baltimore, une ville d’environ 583 000 habitants, a enregistré un total de 331 homicides et 710 fusillades jusqu’à présent cette année, selon les données de la police.