La famille de Luis de Alba demande de l’aide pour payer l’hôpital ; doivent 400 mille pesos – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Ce 23 septembre, on annonçait que le comédien Luis de Alba avait été hospitalisé en urgence à Monterrey après avoir subi une chute qui lui a causé une fracture du fémur. Compte tenu de cela, il a été signalé que la famille de l’interprète de Pirruris demande une aide financière via une initiative de Go Found Me pour collecter environ 400 000 pesos.

Dans un communiqué, la famille de Luis de Alba a informé le public de l’état de santé du comédien, et a également commenté qu’en raison de la pandémie, ils n’avaient pas beaucoup de ressources financières pour pouvoir payer les dépenses liées au séjour de l’acteur à l’hôpital. .

En plus d’être hospitalisé, Luis de Alba devra subir une intervention chirurgicale, donc les dépenses augmenteront encore plus, c’est pourquoi le fils de l’humoriste a décidé de créer une pétition à Go Found Me pour récolter des fonds et ceux qui souhaitent donner un peu à couvrir les dépenses.

