La famille de Luke Bryan vient de célébrer un grand mariage

La star de la musique country Luke Bryan et sa famille ont célébré un énorme mariage le mois dernier, et les fans adorent toujours les photos. Bryan lui-même a accompagné sa nièce Jordan Cheshire dans l’allée, comme on le voit sur des photos sur Instagram. Ils montrent Bryan, Cheshire et leur famille rayonnants et souriants, mais les fans sont plus proches des larmes de joie.

Le mariage de Cheshire était le Troubadour Golf & Field Club à Nashville, Tennessee, et Bryan était présent avec sa femme Caroline et leurs fils Bo et Tate. Ils étaient des invités importants au mariage, car Bryan est devenu une figure parentale du Cheshire après le décès de ses parents il y a plusieurs années, selon un rapport de Country Now. Il est donc logique que Bryan soit celui qui l’accompagne dans l’allée.

“Mes seuls frères et sœurs plus âgés … sont partis du monde, en un éclair, en deux … deux manières différentes, folles et tragiques, que … nous ne saurons jamais et ne comprendrons jamais”, a déclaré Bryan dans un 2013 entretien avec ABC News. Comme certains fans s’en souviendront, la sœur de Bryan, Kelly, est décédée à la maison et la cause de son décès n’a jamais été déterminée. En 2014, son mari Ben est également décédé, laissant trois enfants orphelins, dont Jordan, Kris et Tilden. Bryan et sa femme ont commencé à élever Til et à soutenir Jordan et Kris, qui étaient alors un peu plus âgés.

De toute évidence, cela a eu un impact durable sur Jordan, qui a organisé un mariage somptueux ce week-end. Le lieu était principalement à l’extérieur mais était orné de tous les atours et de tous les soins d’une salle de banquet, comme le montrent diverses photos d’elle-même, des invités et de la planificatrice de mariage Emily Clarke. Les commentateurs n’ont pas hésité à dire à quel point tout l’affichage les a rendus jaloux.

Les jeunes mariés auraient affiché un “arbre généalogique” avec des photos de leurs proches perdus qui ne pouvaient pas être là en personne. Pourtant, Clarke a déclaré que Bryan marchant avec Jordan dans l’allée était le véritable “moment magique”, ajoutant avec un emoji en pleurs: “C’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons!”

Bryan n’a pas parlé du décès de sa sœur ou de l’accueil de ses enfants avant au moins 2013, et même alors, ce fut une révélation progressive. Il a déclaré à ABC qu’il ne voulait pas être dramatique avec la nouvelle, mais qu’il voulait également faire savoir aux fans qu’ils n’étaient pas seuls s’ils étaient en deuil.

“Vous pouvez vous appuyer sur vos amis et votre famille à travers cela … et vous pouvez retrouver la vie”, avait-il déclaré à l’époque. “Si le fait de raconter mon histoire amène les gens sur une voie positive d’espoir et de se lever du lit et de se remettre en route, alors, vous savez, cela vaut certainement la peine d’être raconté.”