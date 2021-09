La famille de Michael K. Williams croit qu’Oscar et Emmy arrivent malgré la perte d’Emmy

Michael K. WilliamsLa famille est convaincue qu’un Oscar à titre posthume et Emmy sont dans les cartes … basé sur des projets pas encore sortis dans lesquels il a joué avant son décès tragique.

Dominique Dupont, le neveu de Michael, a déclaré à TMZ … alors que Michael, déçu de la famille, n’a pas remporté le titre d’acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique pour “Lovecraft Country”, ils espèrent que quelques projets à venir pourraient lui rapporter les statues d’or convoitées.

Pour commencer, Dominic souligne deux films à venir que Michael a joués dans … le thriller indien “892” et le drame de la guerre civile “Surrounded”. Dominic n’a projeté aucun des deux films, mais pense que les films donnent à Michael une chance d’obtenir un Oscar. Quant à savoir pourquoi Dominic se sent de cette façon … il dit que c’est parce que Michael avait la capacité inégalée de donner vie aux personnages.

Quant à un futur Emmy… Dominic dit que son rôle dans la saison 2 des docuseries de Vice TV “Black Market” pourrait influencer les électeurs. Dominic, qui a voyagé avec Michael pendant le tournage de “Black Market”, dit qu’après 5 nominations aux Emmy… tout est prêt pour une victoire aux Emmy l’année prochaine.

Dominic dit que tout le monde aux Emmys était bienveillant envers lui et sa femme … et qu’ils ont ressenti l’énergie de Michael dans la pièce. Dominique nous dit Billy Porter et Jurnee Smollett l’ont salué, lui et sa famille, et ont exprimé leur sympathie … tout en indiquant clairement qu’ils voulaient que l’héritage de Michael perdure.

Nous avons rattrapé Dominic après les Emmys et il nous a dit qu’il était déçu que son oncle n’ait pas eu d’Emmy (il est allé à Tobias Menzies pour son portrait de Prince Philippe dans “The Crown”), mais il nous a dit qu’il appréciait beaucoup Kerry Washingtongeste de lui en l’honneur sur scène.

Peut-être bientôt… Dominic acceptera une statue au nom de Michael.