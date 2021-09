La famille de Michael Schumacher discute de sa vie après son crash dans un film · .

L’épouse de Michael Schumacher, Corinna, et son fils Mick ont ​​donné un aperçu rare de la vie du multiple champion du monde avec sa famille depuis qu’il a subi de graves blessures à la tête dans un accident de ski il y a sept ans.

Le septuple champion du monde a été grièvement blessé lorsqu’il est tombé en skiant à Méribel, en France, en décembre 2013. Après avoir subi des interventions chirurgicales pour des blessures au cerveau, Schumacher est retourné dans la maison familiale en Suisse en septembre 2014, date à laquelle il aurait ne plus être dans le coma.

Il n’a pas été vu en public depuis lors et la famille Schumacher est restée largement silencieuse sur son état pendant cette période. Cependant, les membres de la famille discutent de l’accident et de leur vie avec lui dans un nouveau biopic officiellement sanctionné qui devrait sortir la semaine prochaine sous le titre Schumacher.

“Bien sûr, Michael me manque tous les jours”, déclare Corinna Schumacher dans le film. “Mais il n’y a pas que moi qui le manque : les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui.” La mère de Schumacher, Elisabeth, est décédée en 2003.

« Michael manque à tout le monde, mais Michael est là », poursuit sa femme. « Différent, mais il est là, et ça nous donne de la force, je trouve. »

Elle a également confirmé qu’il continuait de suivre un traitement pour ses blessures. « Nous sommes ensemble », dit-elle. « Nous vivons ensemble à la maison, nous faisons de la thérapie.

«Nous faisons tout notre possible pour rendre Michael meilleur et pour nous assurer qu’il est à l’aise et pour qu’il se sente simplement notre famille, notre lien. Et quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. Nous le ferons tous.

Michael Schumacher fait l’objet d’un film qui sortira bientôt. « Nous essayons de vivre en famille comme Michael l’aimait et le fait toujours », ajoute-t-elle. « Et nous continuons notre vie. « Le privé est privé », a-t-il toujours dit. C’est très important pour moi qu’il puisse continuer à profiter autant que possible de sa vie privée, Michael nous a toujours protégés, maintenant nous protégeons Michael.

Le plus jeune des deux enfants des Schumacher, leur fils Mick, a fait ses débuts en tant que pilote de Formule 1 cette année. Il a décrit la tristesse qu’il ressent de ne pas pouvoir parler de sa carrière et partager d’autres expériences avec son père.

« Depuis l’accident, ces [family] expériences, ces moments que je crois que beaucoup de gens ont avec leurs parents ne sont plus présents, ou dans une moindre mesure, et à mon avis c’est un peu injuste », dit-il.

“Je pense que papa et moi, nous nous comprendrions d’une manière différente maintenant simplement parce que nous parlons une langue similaire, la langue du sport automobile, et que nous aurions beaucoup plus à dire. Et c’est là que ma tête est la plupart du temps, pensant que ce serait tellement cool. J’abandonnerais tout juste pour ça.

Schumacher devrait sortir sur Netflix le 15 septembre 2021. La critique de . sera publiée aujourd’hui

