La famille de Porsha Williams a des questions sur ses fiançailles dans la bande-annonce du nouveau spectacle [WATCH]

*Porsche Williams et son engagement soudain à Simon Guobadia sera explorée dans sa nouvelle émission de téléréalité « Les vraies femmes au foyer d’Atlanta: Porsha’s Family Matters ».

Tel que rapporté par PEOPLE, la nouvelle série limitée sera diffusée le 28 novembre sur Bravo et verra les membres de la famille de Porsha offrir leurs « opinions non filtrées » sur sa vie amoureuse.

Découvrez un teaser ci-dessous pour voir la réaction de la famille lorsque Porsha leur dit qu’elle sera la « quatrième épouse » de Simon.

LIRE LA SUITE: Porsha Williams dit qu’il est temps pour elle de passer de ‘RHOA’ – Ouais, elle est sortie

https://www.youtube.com/watch?v=yLJh_ToHV4c

« Je veux savoir pourquoi les trois mariages précédents de Simon n’ont pas fonctionné », demande l’un des proches de Porsha, tandis qu’un autre parent dit: « J’ai dû découvrir Simon à la télévision. »

Porsha admet que « l’optique n’a pas l’air géniale ».

« Les gens n’ont pas tous les faits, ajoute-t-elle.

Williams a précédemment révélé qu’elle prévoyait trois mariages avec Guobadia. Plus récemment, elle lui a acheté une bague de fiançailles de Tiffany & Co.

En mai, Williams a expliqué lors d’un épisode de « Dish Nation » qu’elle et Simon prévoyaient trois mariages. La première cérémonie sera une cérémonie selon la loi et les coutumes autochtones, comme le rapporte MadameNoire. Ils prévoient également un mariage américain traditionnel et un mariage dans une maison que Guobadia possède dans un autre pays.

« Il est africain, nous aurons donc notre cérémonie légale et coutumière et un mariage régulier, puis nous aurons un autre mariage dans l’une des maisons à l’extérieur du pays », a déclaré Williams à ses co-hôtes à l’époque.

Porsha et Simon ont rendu public leur relation pour la première fois en mai, au moment même où ils ont annoncé leurs fiançailles.

Le mariage devrait avoir lieu en 2022.