La famille de Rob Dyrdek est parfaite sur les nouvelles photos de Noël

Rob Dyrdek et sa famille ont apprécié leur Noël. L’ancien patineur professionnel de 47 ans est allé sur Instagram pour publier des photos de Noël de sa famille, qui comprend sa femme Bryiana Noelle Flores Dyrdek et leurs deux enfants – Kodah Dash et Nala Ryan. La première photo montre Dyrdek et Bryiana posant devant le sapin de Noël tandis que les deux enfants se cachent derrière le Père Noël. Une autre photo montre juste Dyrdek et Bryiana ensemble, tandis qu’une autre photo montre Dyrdek avec Kodah. Les deux dernières photos montrent la famille ensemble devant le Père Noël et assis sur les marches.

Dyrdek s’est fait un nom dans le monde du skateboard, mais a propulsé sa marque vers de nouveaux sommets lorsqu’il a joué dans la série de téléréalité Rob & Big sur MTV en 2006. En 2009, Dyrdek a commencé à lancer la série Fantasy Factory de Rob Dyrdek et en 2011, Dyrdek est devenu l’animateur et producteur exécutif de la série Ridiculousness qui continue d’être diffusée aujourd’hui.

Dans une interview avec Hero en mars, Dyrdek a parlé de se mettre dans le bon espace de tête pendant la compétition. « Cela fait de nombreuses années que je suis un skateur professionnel et un garçon, j’aimerais comprendre ce que je comprends maintenant à 46 ans », a déclaré Dyrdek. « Quand vous regardez en arrière, vous ne pouvez pas sous-estimer à quel point le fait d’avoir un système vraiment clair permet à votre cerveau de contrôler essentiellement votre tir musculaire beaucoup plus clairement et de construire cette mémoire musculaire qu’il faut pour apprendre un nouveau tour. »

Dyrdek a poursuivi: « Quand j’étais jeune, je me disais: » Je vais juste y aller.

Dyrdek et Bryiana se sont mariés en septembre 2015. Dans une précédente interview, Bryiana a révélé comment les deux se sont rencontrés. « [Dyrdek] a commencé à me suivre sur Twitter, puis il a commencé à DMing, puis il a commencé à m’envoyer des SMS et m’a demandé si je voulais sortir « , a déclaré Bryiana. « Je postais sur un refuge pour animaux à Bakersfield qui faisait faillite alors ils avaient pour trouver de nouveaux foyers… alors il m’a dit : « Je pensais qu’on pourrait prendre un hélicoptère et sauver des chiots », mais je ne le connaissais pas assez pour savoir qu’il plaisantait. »