La famille de Sabina Nessa demande des «communautés plus sûres pour les femmes» lors des funérailles

Sabina Nessa, 28 ans, a été assassinée alors qu’elle traversait un parc pour rencontrer son amie dans un pub (Photos : PA/Rex Features)

La famille d’une enseignante qui a été assassinée alors qu’elle se rendait chez un ami a appelé à davantage de « mesures proactives » pour rendre les femmes et les filles plus sûres le jour de ses funérailles.

Le corps de Sabina Nessa a été retrouvé le 18 septembre, après avoir été tuée alors qu’elle traversait Cator Park à Kidbrooke, au sud-est de Londres. L’ancienne conductrice de Dominoes, Koci Selamaj, 36 ans, a ensuite été arrêtée et inculpée pour son meurtre.

L’enseignante de première année de 28 ans, à l’école primaire Rushey Green, est devenue l’une des nombreuses femmes qui sont venues représenter une épidémie de violence contre les femmes et les filles à la suite du viol et du meurtre de Sarah Everard en mars.

Les proches de Mme Nessa ont profité de ses funérailles vendredi, dans une mosquée de Whitechapel, dans l’est de Londres, pour appeler au changement afin que ces tragédies cessent de se produire.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré: « Aujourd’hui est un jour triste pour nous tous. Notre perte est incommensurable avec la réalisation que nous ne reverrons plus notre bien-aimée Sabina.

« Les pensées de son amour, de sa chaleur et de sa nature douce restent avec nous, et c’est ainsi que nous nous souviendrons de Sabina.

«Bien que nous sachions que nos cœurs resteront avec un grand vide, nous avons été édifiés pour recevoir le soutien de tout le pays. Nous continuerons à nous battre pour que justice soit rendue à Sabina.

«Nos communautés doivent être rendues plus sûres pour les femmes, afin que rien de tel ne puisse plus jamais se reproduire.

«Nous avons besoin que tout le monde, y compris le gouvernement, travaille avec nous sur ce problème. Les actions sont plus éloquentes que les mots, et nous devons voir des mesures proactives être prises pour la sécurité des femmes.’

Il y a eu plusieurs veillées pour Mme Nessa et contre la violence à l’égard des femmes et des filles en général (Photo: PA)



La famille de l’enseignant du primaire a demandé que le gouvernement prenne des « mesures proactives » (Photo : Rex Features)

Ils ont poursuivi: «Alors que nous disons au revoir à une amie, une sœur et une fille très chères, nous voulons honorer sa mémoire en rappelant à tout le monde que nous sommes les gardiens les uns des autres; nous sommes le changement que nous voulons voir dans notre communauté, dans notre monde.

« Aucune famille ne devrait avoir à vivre cela. Nous avons besoin que nos dirigeants s’intensifient, et nous avons besoin que nos communautés s’intensifient. Nous avons besoin que notre pays se mobilise et se tienne à nos côtés et dise plus de violence à l’égard des femmes.

« Nous espérons également que tout le monde se souviendra de Sabina comme de la personne joyeuse, heureuse et dévouée qui aimait enseigner et contribuer à la communauté qu’elle aimait beaucoup. »

Selamaj comparaîtra devant le tribunal le 16 décembre pour une audience de plaidoyer, mais a précédemment indiqué qu’il avait l’intention de plaider non coupable.

Les forces de police de tout le pays ont fait l’objet d’un examen minutieux pour la façon dont elles traitent les cas de violence sexiste.

Mme Nessa a été décrite comme « une amie, une sœur et une fille très chères » qui avait « de l’amour, de la chaleur et une nature douce » (Photos : Fonctionnalités PA/Rex)



Les forces de police sont sous le feu des critiques depuis la conversation nationale sur la violence à l’égard des femmes et des filles (Photo: PA)

En plus des mesures de sécurité inadéquates pour les victimes, la culture parmi les officiers a également été remise en question – avec près de 1 000 policiers faisant l’objet d’enquêtes pour avoir publié du contenu offensant sur les réseaux sociaux depuis 2015.

Cela comprend cinq agents de la police métropolitaine qui font l’objet de mesures disciplinaires pour des messages qu’ils ont envoyés à propos de Sarah Everard et de son violeur et meurtrier, l’ancien officier du Met Wayne Couzens.

Un agent, qui a aidé à rechercher Mme Everard après sa disparition, est accusé d’avoir envoyé un « graphique inapproprié, illustrant la violence à l’égard des femmes » à des collègues pendant qu’il n’était pas en service.

L’Independent Police Complaints Commission (IOPC) a déclaré que l’image était « très offensante ».

Plus: Nouvelles de la criminalité



Le gouvernement a également subi des pressions pour lutter contre les menaces quotidiennes auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, Priti Patel s’apprêtant à soutenir un nouveau service de « marche me à la maison », lancé par le directeur général de BT, Philip Jansen.

Alors qu’aider les gens à suivre leurs trajets de retour peut aider les gens à se sentir plus en sécurité, beaucoup ont critiqué la réponse générale à l’indignation du public pour son accent sur le fait que les femmes évitent la violence plutôt que d’arrêter la menace de violence.

Le ministère de l’Intérieur a été contacté pour commenter.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();