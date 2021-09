La famille de Selena et Chris Pérez met fin à la bataille juridique pour les droits – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

La famille de Selena Quintanilla (1971-1995) et le veuf Chris Pérez, ont mis fin au litige pour les droits à l’image de Selena à travers les réseaux sociaux.

Le différend juridique entre la famille Quintanilla et Pérez est survenu après l’annonce du veuf de la réalisation d’une mini-série basée sur les mémoires “Pour Selena, avec amour”, écrit par le musicien en 2012.

En 2017, le père de Selena, Abraham Quintanilla, s’est opposé à l’émission, qualifiant les mémoires de “livre non autorisé” et a déposé une plainte au Texas contre Pérez et deux sociétés qui envisagent de transformer le livre en série.

Pérez et Selena se sont rencontrés lorsqu’il a rejoint son groupe, Los Dinos, en 1990. Abraham Quintanilla s’est opposé à la relation du musicien avec sa fille, mais le couple s’est secrètement marié en 1992, alors qu’elle avait 20 ans.

Le père de Selena a publié un message similaire à celui de Pérez sur sa page Facebook mardi après-midi, notant que lui et toute la famille Quintanilla avaient résolu à l’amiable le différend juridique avec le veuf de la chanteuse.

Par : El Imparcial