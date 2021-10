La famille de Simon Monjack énervée par le documentaire Brittany Murphy

Simon Monjack n’est-il pas le monstre qu’il a décrit dans le plus récent de HBO Brittany Murphy doc, dit son frère, qui a le sentiment d’avoir été dupé en participant à tout cela.

La série en deux parties enquête sur la vie, les relations et la mort de l’actrice … mais se concentre principalement sur son mariage bizarre avec Simon Monjack – décédé à peine 5 mois après Murphy. Il y a beaucoup de soupçons sur les circonstances entourant sa mort, mais un thème dans le doc reste constant … Simon n’était pas un bon gars.

Tout au long des épisodes, Simon est accusé de contrôler Brittany, de lui prendre son argent, d’avoir des enfants secrets et de l’avoir finalement empêchée de recevoir des soins médicaux.

le frère de Monjack, James, qui est interviewé dans la série, nous dit qu’il était déçu que les cinéastes aient fait de Simon le méchant.

James dit que le projet lui avait été proposé à l’origine pour être du journalisme d’investigation sur la mort du couple, mais qu’il s’agissait plutôt d’un article sensationnaliste. James a déclaré que lui et sa mère – qui a également été interviewé – avaient espéré que la série conduirait à une percée dans ce qui a réellement tué Simon et Brittany, mais a donné l’impression que Simon a conduit à sa mort.

Alors que James dit qu’il a pu tout regarder, sa mère ne le fera pas … et elle aussi est contrariée que tout ce que cela ait fait ait été de pointer du doigt Simon.

Murphy a été retrouvé inconscient à la maison et est décédé en 2009 de ce qui a finalement été déterminé comme un cas de pneumonie non traitée et d’intoxication médicamenteuse. Assez étrangement, Monjack est mort dans la même maison 5 mois plus tard de pneumonie et intoxication médicamenteuse.