La famille de Yahir souffre d’une tragédie ; le chanteur demande une aide financière

« Amis, famille… bon après-midi… Nous avons commencé l’année avec une terrible nouvelle, certains de mes cousins ​​ont été retirés de la route et renversés aux USA par une personne ivre qui les a frappés, ils sont en très mauvaise santé « , a expliqué le chanteur à ce propos.

Plus tard, l’acteur a également demandé l’aide des personnes dans cette terrible situation. « Je demande votre soutien, car ce sera un processus très long car ils devront être soignés dans ce pays … Merci du fond du cœur. »

Selon la page Go Fund Me qui Yahir partagé, les événements se sont produits le soir du Nouvel An. Au cours de l’incident, cinq personnes ont été expulsées du camion, causant la mort de trois d’entre elles, dont un mineur.

Trois personnes ont survécu, mais avec des blessures très délicates : l’une d’entre elles a un poumon perforé et une vertèbre brisée ; le deuxième combat pour sa vie en raison d’une hémorragie cérébrale qui pourrait la laisser paralysée du cou aux pieds ; tandis que le troisième se remet d’une opération à la jambe et au bras.