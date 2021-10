La famille d’Elijah McClain conclut un accord de règlement avec la ville d’Aurora

La famille de Elie McClain, le jeune Noir décédé à Aurora, Colorado, en garde à vue en 2019, a annoncé cette semaine avoir trouvé un accord à l’amiable avec la ville.

Ryan Luby, Le directeur adjoint des communications et du marketing d’Aurora, a déclaré à ABC News que la ville « est parvenue à un accord de règlement de principe au cours de l’été pour résoudre le procès intenté après sa mort tragique en août 2019 ».

La ville signera l’accord après que la famille McClain et leurs avocats auront déterminé comment le montant – qui ne devrait pas être rendu public – sera divisé entre eux.

Les parents toujours en deuil d’Elijah McClain (ci-dessus) décédé à Aurora, Colorado, en garde à vue en 2019, ont annoncé cette semaine qu’ils étaient parvenus à un accord de règlement avec la ville. (Photo : La famille McClain)

« Le tribunal déterminera maintenant la répartition du produit entre Mme McClain, le parent qui a élevé Elijah McClain seule, et LaWayne Mosley», son père, avocats de Sheneen McClain, a déclaré la mère d’Elijah McClain à Denver7.

Mosley a déclaré lundi, via son avocat, « Rien ne ramènera son fils Elijah, qu’il aimait beaucoup, mais il espère que ce règlement avec Aurora, et les accusations criminelles contre les officiers et les médecins … permettront à sa famille et la communauté pour commencer à guérir.

Elijah McClain, 23 ans, rentrait chez lui le 24 août 2019, vêtu d’un sweat-shirt à capuche et d’un masque de ski lorsqu’une personne anonyme a appelé le 911 pour signaler que quelqu’un était « sommaire ». Le massothérapeute non armé – qui, selon sa famille, souffrait d’anémie, un problème de santé qui lui aurait donné plus facilement froid – a été arrêté par la police d’Aurora et lui a dit qu’il était « méfiant ».

Officiers Nathan Woodyard, Jason Rosenblatt et Randy Roedème placé McClain dans un étranglement carotidien, malgré ses supplications répétées qu’il était incapable de respirer. Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux et les ambulanciers Jérémy Cooper et Pierre Cichuniec administré 500 milligrammes de kétamine, ce qui a causé une crise cardiaque à McClain. Il a été déclaré mort trois jours plus tard après avoir été laissé en état de mort cérébrale.

Le mois dernier, un grand jury du Colorado a rendu un acte d’accusation de 32 chefs d’accusation contre Woodyard, Rosenblatt, Roedema, Cooper et Cichuniec, accusant les hommes d’homicide involontaire, d’homicide par négligence criminelle, ainsi que d’autres crimes.

Plus tôt cette année, Sheneen McClain a déclaré que les accusations étaient « un pas vers la justice ».

« Je prie toujours pour qu’ils soient en prison », a-t-elle déclaré à ABC News. « Les meurtriers de mon fils et leurs complices doivent tous être en prison pour ce qu’ils lui ont fait. Ils n’avaient pas le droit de l’arrêter. Ils n’avaient pas le droit de le menotter, de le brutaliser et de le terroriser ou de lui injecter de la kétamine.

La mort de son fils est par la suite devenue un appel de clairon dans le mouvement Black Lives Matter pour mettre fin à la violence policière.

Une enquête de 14 mois sur le département de police d’Aurora par le procureur général du Colorado Phil Weiser a constaté que le ministère avait un modèle de préjugés raciaux et de force excessive.

Comme indiqué précédemment, deux policiers d’Aurora ont été arrêtés en juillet après avoir frappé avec un pistolet un homme noir de 29 ans et menacé de le tuer. Officier Jean Haubert agressé Kyle Vinson et a été accusé de tentative d’agression au premier degré, d’agression au deuxième degré, d’oppression, de menace de crime et d’inconduite officielle au premier degré, tandis que son partenaire, Francine Martinez, a été arrêté pour avoir omis d’intervenir et de signaler l’usage de la force par un agent de la paix.

« Nous sommes dégoûtés. Nous sommes en colère. Ce n’est pas un travail de police », a déclaré le chef de la police d’Aurora. Vanessa Wilson a déclaré plus tôt cette année lors d’une conférence de presse annonçant les accusations. « Nous ne formons pas cela. Ce n’est pas acceptable.

