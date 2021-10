La famille d’Elijah McClain règle son procès contre City

La famille de Elie McClain, décédé en garde à vue des suites d’une lésion cérébrale, a réglé son procès contre la ville d’Aurora, dans le Colorado.

« La ville d’Aurora et la famille d’Elijah McClain ont conclu un accord de règlement de principe au cours de l’été pour résoudre le procès intenté après sa mort tragique en août 2019 », a déclaré le directeur adjoint des communications d’Aurora. Ryan Luby a déclaré lundi, selon un rapport de la filiale locale de NBC, KUSA.

McClain, 23 ans, est décédé après une rencontre avec la police le 24 août 2019 qui l’a laissé en état de mort cérébrale. La confrontation a commencé lorsque quelqu’un a appelé le 911 et signalé une personne «suspecte» qui semblait marcher et agiter les bras, selon un rapport commandé par le conseil municipal d’Aurora.

La police a utilisé plusieurs « prises de contrôle carotidien » sur McClain, le forçant à perdre connaissance, selon le rapport. Les ambulanciers paramédicaux ont également administré de la kétamine, un sédatif, à McClain alors qu’il était menotté et au sol. McClain a par la suite subi un arrêt cardiaque et une lésion cérébrale. Sa famille l’a retiré du système de réanimation quelques jours plus tard.

Selon le rapport, McClain est entendu tout au long de la rencontre crier de douleur, s’excuser, vomir et sembler parfois incohérent. On l’entend également implorer les officiers de pardon, et même les complimenter, avant de leur dire qu’il avait du mal à respirer.

On ne sait pas exactement quand l’accord de règlement a été conclu. Dans un dossier judiciaire daté du 8 octobre, le juge d’instance américain N. Reid Neureiter a ordonné aux parties de déposer une requête d’ici le 29 octobre qui « impliquerait le paiement par la ville d’une certaine somme au greffe du tribunal, la révocation des défendeurs individuels et la libération de la ville, ainsi que l’ordonnance proposée[.] »

L’audience du 8 octobre avait été reportée d’une conférence de mise en état à la fin de l’été initialement prévue pour le 2 septembre 2021, selon les archives de la Cour fédérale.

« Les dirigeants de la ville sont prêts à signer l’accord dès que les membres de la famille auront terminé un processus d’attribution distinct mais connexe auquel la ville n’est pas partie », a déclaré Luby, porte-parole d’Aurora, selon KUSA. « Tant que ces problèmes ne sont pas résolus et que l’accord n’est pas dans sa forme finale, les parties ne peuvent pas divulguer les conditions du règlement. Aucun montant n’a été discuté lors de la récente audience téléphonique du tribunal. »

Qusair Mohamedbhai, l’avocat de la mère d’Elie Sheneen McClain, a également confirmé le règlement à KUSA, et a déclaré que le tribunal déterminerait la répartition du produit entre les parents de McClain.

Les prévenus comprenaient la ville d’Aurora et une douzaine d’employés de la police et des pompiers.

Trois policiers d’Aurora et deux ambulanciers paramédicaux font actuellement face à des accusations criminelles pour la mort de McClain, selon un acte d’accusation du grand jury d’État annoncé en septembre.

Les cinq accusés font face à un chef d’homicide involontaire et à un chef d’homicide par négligence criminelle, ainsi que diverses accusations de voies de fait.

L’acte d’accusation est intervenu après que le procureur de district a refusé de poursuivre les policiers parce qu’il ne pouvait pas prouver que la mort de McClain était un homicide.

Au moins un des officiers impliqués dans la rencontre avec McClain a participé à une photo sur laquelle lui et d’autres officiers ont reconstitué l’étranglement utilisé sur McClain avant sa mort.

[Image via Law&Crime Network]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]