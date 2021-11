La famille d’Elijah McClain remporte un règlement de 15 millions de dollars dans le cadre d’un procès contre Aurora, CO Police

La ville d’Aurora, dans le Colorado, a accepté de payer 15 millions de dollars à la famille d’Elijah McClain pour régler le procès en matière de droits civiques intenté contre la ville à la suite de l’arrestation violente de l’homme de 23 ans et de sa mort en 2019. Le règlement a été annoncé pour la première fois en octobre, mais a été finalisé après une audience de médiation avec les membres de la famille de McClain devant le tribunal de district américain vendredi.

Le paiement de plusieurs millions de dollars est le dernier d’une série de règlements de grande envergure sur les fautes policières dans lesquels les villes ont versé des millions de dollars aux membres survivants de la famille. À Minneapolis, Minnesota, la famille de George Floyd a reçu un règlement de 27 millions de dollars. À Louisville, Kentucky, la famille de Breonna Taylor, qui a été abattue lors d’une descente de police, a reçu un paiement de 12 millions de dollars.

En août 2019, McClain, 23 ans, a été arrêté par la police alors qu’il rentrait chez lui depuis un magasin, placé dans un étranglement carotidien, puis injecté de kétamine. Sa mère, Sheneen McClain, a déposé une plainte fédérale en 2020 contre la ville d’Aurora et les policiers et les pompiers impliqués dans la mort de son fils. Le mois dernier, ses avocats ont annoncé que l’affaire avait été réglée en principe, résolvant toutes les réclamations dans l’affaire fédérale des droits civiques.

Je viens de parler à Sheneen McClain, la mère d’Elijah McClain, elle a dit : « J’aimerais toujours avoir Elijah. L’argent ne ramènera jamais mon fils. – Elise Schmelzer (@EliseSchmelzer) 19 novembre 2021

Aurora paiera 5 millions de dollars du règlement sur le fonds général de la ville, tandis que les 10 millions restants seront couverts par la police d’assurance responsabilité civile excédentaire de la ville. Le conseil municipal d’Aurora a approuvé les 15 millions de dollars lors d’une réunion en juillet.

Qusair Mohamedbhai et Siddhartha Rathod, les avocats de la mère d’Elijah McClain, Sheneen McClain, ont publié jeudi une déclaration concernant les conditions du règlement. https://t.co/K8dZbCjOm6 pic.twitter.com/f2VlKRhnvn – Denver7 News (@DenverChannel) 18 novembre 2021

En réponse aux manifestations à Aurora et à une pétition en ligne virale, le gouverneur Jared Polis a annoncé un réexamen du cas d’Elijah l’année dernière. Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, a été nommé procureur spécial et a ouvert une enquête par un grand jury sur l’affaire en janvier. En septembre, un grand jury du Colorado a inculpé trois policiers et deux ambulanciers des pompiers impliqués dans la mort de McClain. Chacun a été inculpé d’homicide involontaire et d’homicide par négligence criminelle dans le cadre d’un acte d’accusation de 32 chefs d’accusation.

La famille d’Elijah McClain a déposé une plainte mardi contre la police et les médecins du Colorado pour la mort de McClain. https://t.co/8J8g0N6bqw – Moments Twitter (@TwitterMoments) 11 août 2020 Voir également



Le bureau du procureur général du Colorado a lancé une enquête de 14 mois sur la police et les pompiers d’Aurora. L’enquête a révélé que le service de police avait l’habitude de pratiquer une police raciste et une force excessive et n’avait pas enregistré les informations requises par la loi lors de ses interactions avec la communauté.

🙏😢Violoniste Elijah McClain, 23 ans : un officier a déclaré dans des images de la caméra corporelle que les officiers l’avaient « éteint » deux fois avec une prise carotidienne, « au moins une fois avec succès ». Les ambulanciers lui ont donné de la kétamine. Il a fait un arrêt cardiaque sur le chemin de l’hôpital. Il est décédé quelques jours plus tard. https://t.co/s78HBu0yPs pic.twitter.com/rkG17bl8Y2 – Sabe Penn (@CitiBE) 20 novembre 2021

« Aucune somme d’argent ne ramènera jamais Elijah à sa mère », a déclaré l’avocat de Sheneen McClain dans un communiqué. » Mme McClain rendrait chaque centime pour un jour de plus avec son fils. Il y aura une audience d’attribution dans un proche avenir pour déterminer la répartition du règlement entre Mme McClain, qui a élevé Elijah en tant que parent seul, et le père biologique.