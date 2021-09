La famille des assassinés de Movera se bat pour sortir son corps du réfrigérateur

in

27/09/2021 à 12:13 CEST

María Marian a été abattue à la porte de sa maison dans l’urbanisation Torre Urzaiz dans le quartier de Movera à Saragosse. Les Le 21 novembre fera trois ans la criminalité qui continue toujours sans être instruit et, par conséquent, sans les responsables assis sur le banc. Mais à cela il faut ajouter que pendant tout ce temps le cadavre du 28 ans demeure dans la chambre de congélation de l’Institut de médecine légale d’Aragon (IMLA) en attendant que la justice considère qu’elle ne constitue plus une preuve et qu’elle peut être enterrée. Sa famille se bat pour récupérer le corps. Pour l’instant sans succès.

Ils l’ont demandé devant le magistrat titulaire du Tribunal d’Instruction numéro 12 de Saragosse, mais il l’a nié tout en rappelant que le résumé est en phase d’enquête et une deuxième autopsie peut être nécessaire. Dans la voiture Il a souligné qu’il comprenait leurs sentiments, mais qu’il considérait qu’il était plus commode de lui remettre le corps lorsque cela « perturbe le moins la procédure ».

Mais ils n’ont pas renoncé et l’ont réclamé devant le tribunal provincial de Saragosse, qui a cherché une solution à moitié cuite. Offrir un délai d’un mois à toutes les personnes concernées, y compris le ministère public, afin qu’ils puissent indiquer s’ils ont l’intention de demander de nouvelles procédures qui rendent nécessaire l’utilisation du corps ou si, au contraire, ils jugent inutile de continuer à retarder l’inhumation du corps.

Ils qualifient de “raisonnable” cette solution proposée de manière subsidiaire par la famille de Marian Marian dont l’intention ultime est de l’enterrer au cimetière de Sibiu (Roumanie). Lorsqu’ils réussissent, leurs parents et leur sœur, témoins du crime, ils cesseront d’avoir un deuil pathologique. En fait, ils sont sous contrôle psychiatrique.

La vérité est que c’est un crime qui reste sombre après si longtemps. Un gant a permis d’arrêter un tueur à gages lituanien et neuf autres personnes pour un renversement de drogues. En fait, cette découverte a obligé Aivaras S. à changer sa première version dans laquelle il clame son innocence pour une autre dans laquelle il admet que cette nuit-là il était avec la victime. Cet homme a signalé deux autres hommes, Jesús JM et Juan EO, qui restent en prison provisoire sur les lieux du crime. Les trois sont arrivés à la ferme et Ils y ont accédé en perçant un trou dans la clôture arrière.

Une fois qu’une personne a été identifiée, et avant qu’elle ne donne des noms, le Groupe d’homicides Police nationale effectué des recherches approfondies liées aux différentes géolocalisations de deux téléphones mobiles Aivaras S., en plus de coups de téléphone. Ils ont pu observer, par exemple, la planification réalisée par les auteurs. L’information aurait été reçue de la famille du partenaire amoureux de la victime, qui est en prison, et qui a eu des différends avec Maria Marian.