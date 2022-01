La famille d’Octavio Ocaña demande l’aide des fans pour élucider la mort de l’acteur – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le 29 octobre, Octavio Ocaña est apparemment décédé après une persécution avec la police, qui dit que l’acteur avait une arme et qu’en essayant de se défendre il s’est intentionnellement tiré une balle, ce qui a causé sa mort.

La famille de l’acteur demande justice et ils ont ouvert une nouvelle enquête pour élucider la mort de Benito dans Neighbours. La famille fait savoir depuis quelques semaines que les enquêtes se poursuivent et maintenant, les sœurs d’Octavio Ocaña ont publié une vidéo dans laquelle elles s’adressaient aux fans et au grand public pour leur demander leur aide.

« Aujourd’hui, je vous écris pour vous demander votre soutien, je vous demande s’il vous plaît si vous avez des vidéos ou des photos ou quelqu’un que vous connaissez a pris à ce moment-là ou quelques instants plus tard, veuillez nous les envoyer. Nous prendrons soin de votre identité et vos données seront confidentielles », a déclaré l’une des sœurs d’Octavio Ocaña dans la vidéo.

L’actrice a également mentionné que sa famille avait réussi à collecter plusieurs photos et vidéos sur ce qui s’était passé le jour de la mort d’Octavio Ocaña, mais qu’elle avait besoin de plus de preuves.

« Nous avons en notre possession un grand nombre de vidéos et de photos (…), nous savons qu’il y en a beaucoup plus que les gens veulent partager, mais ils peuvent avoir peur de le faire ou ils peuvent ne pas avoir le moyen de les envoyer. à nous. »

Enfin, il a souligné que tout cela servira à élucider la mort de son jeune frère, puisque la famille Pérez Ocaña est sûre que l’acteur ne s’est pas intentionnellement tiré une balle et que c’est la police qui l’a abattu.

«Chaque jour, nous avons plus d’éléments pour vérifier que mon frère ne s’est pas tiré une balle. N’oubliez pas que votre aide peut être essentielle pour nous ou pour la clarification des événements qui ont coûté la vie à mon frère ».

Informations tirées de Milenio