La famille d’Octavio Ocaña s’est rendue à l’endroit où l’acteur est décédé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La famille de l’acteur Octavio Ocaña, s’est rendue dimanche 21 novembre dernier à l’endroit où est décédé « Benito » de la série Les Voisins, au bord de l’autoroute Champa-Lechería, dans l’État de Mexico. Entre bougies et compositions florales, les proches de l’acteur ont dit au revoir à leur proche avec un message qu’ils ont partagé sur Instagram.

« Maman, tu sais que s’il avait pu éviter cette douleur avec laquelle tu vis déjà et avec laquelle toi et papa allez mourir, mais sans aucun doute il a toujours su les grands parents qu’il avait et combien ils l’aimaient, il a toujours su que sa La famille a donné sa vie pour lui, aujourd’hui c’est un jour de plus sans lui… Un dimanche de plus avec son absence essayant d’être fort et essayant de comprendre pourquoi il est parti, il vit et règne dans nos cœurs et ainsi ce sera jusqu’au dernier jour de nos vies », a écrit la sœur de l’acteur.

Sur les photos partagées via Instagram, on voit Lucía Ocaña, mère de l’interprète de « Benito », regardant tristement l’endroit où son fils est décédé, en compagnie d’autres proches de l’acteur.

Dans un autre post, Ana Leticia Ocaña a écrit : « En famille, nous sommes émus de voir comment les gens arrivent à l’endroit où OCTAVIO a fermé les yeux pour la dernière fois, ô frère, si tu savais combien ils t’aimaient et tu vivais, vous serreriez tout le monde dans vos bras mais ntp jusqu’à ce que DIEU nous prête la vie, nous les embrasserons pour vous et nous nous souviendrons de vous pour toujours ! d’abord dans nos cœurs et ensuite dans toute la beauté que tu as laissée «

A l’endroit où Octavio Ocaña a perdu la vie, il reste des bougies, des bouquets de fleurs, ainsi qu’une croix que la famille avait placée sur le site pour rappeler la date de la mort de l’acteur.

Octavio Ocaña, un interprète bien-aimé de Benito Rivers dans la série Televisa Vecinos depuis l’âge de 5 ans, est décédé le 29 octobre après une poursuite policière qui, selon les autorités, a abouti à ce qu’il se tire accidentellement une balle dans la tête, mourant en quelques heures.