La famille du botteur Texas A&M Seth Small vue célébrer dans une vidéo réconfortante après le but gagnant du match

Le botteur Texas A&M Seth Small a inscrit le plus gros placement de sa carrière universitaire samedi soir lorsqu’il a marqué le vainqueur du match pour renverser le numéro 1 de l’Alabama, 41-38.

Un nouvel angle de ce coup de pied a montré la famille de Small à Kyle Field pour regarder le coup de pied. La femme de Small, Rachel, encourageait son mari alors qu’il faisait la queue pour le grand coup de pied.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Seth Small (47) de Texas A&M réagit après avoir marqué un but pour vaincre l’Alabama, à la fin d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 9 octobre 2021 à College Station, Texas. (Photo AP/Sam Craft)

« Allez bébé tu as compris ! » Rachel House Small pouvait être entendue crier.

Cam Worthy, photographe et vidéaste pour Texas A&M’s 12th Man Productions, a filmé la famille de Small alors que le coup de pied traversait les montants.

Pure jubilation.

CLAY TRAVIS : TEXAS A&M CHOQUE LE MONDE

Rachel Small s’est précipitée sur le terrain avec les milliers d’autres fans d’Aggies qui encourageaient leur équipe de football lors du match crucial de la SEC. La mère de Seth Small a fondu en larmes.

Seth Small # 47 des Texas A&M Aggies célèbre le coup de pied d’un field goal de 28 verges pour battre l’Alabama Crimson Tide à Kyle Field le 9 octobre 2021 à College Station, Texas. (Photo de Bob Levey/.)

Zach Calzada était 21 pour 31 avec 285 verges par la passe, trois passes de touché et une interception. Dans sa passe de touché égalitaire à Ainias Smith, il est tombé avec une blessure apparente à la jambe et a dû être aidé hors du terrain. Il a finalement réussi à s’en débarrasser et a mené les Aggies sur le terrain pour mettre en place le petit coup de pied.

Texas A&M a eu le contrôle tout au long de la première mi-temps. Calzada a réussi deux passes de touché au premier quart – une pour Smith et l’autre pour Jalen Wydermyer. Isaiah Spiller a réussi un touché de 15 verges. Les Aggies ont pris une avance de 24-10 dans la demie.

Alors même que l’Alabama prenait la tête, Calzada a ramené les Aggies pour remettre Small en position pour le vainqueur du match.

Le quart-arrière du Texas A&M Zach Calzada (10) est entouré de fans après la victoire de l’équipe contre l’Alabama lors d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 9 octobre 2021 à College Station, Texas. (Photo AP/Sam Craft)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Alabama a été éliminé du classement n ° 1 dans le dernier sondage AP dimanche. Le Crimson Tide est retombé au n ° 5.