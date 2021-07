La famille du chanteur d’Ac/Dc, Bon Scott, lancera son premier site Web officiel

Iconique AC DC chanteur Ronald Belford “Bon” Scott aurait eu 75 ans le 9 juillet 2021. Pour marquer cette occasion, BonLa famille de ‘s lancera le tout premier site Web officiel de Bon Scott qui servira de destination pour les fans désireux d’en savoir plus sur le chanteur légendaire, y compris des hommages de rockers de renom. Ils pourront également laisser des témoignages de visites ou de rencontres Bon et acheter de la marchandise officielle nouvellement disponible.

le Bon Scott Estate a déclaré: “À l’occasion de ce qui aurait été son 75e anniversaire, le Bon Scott Domaine (Ronles deux frères et son neveu) sont fiers de lancer le nouveau site Web et de franchir cette étape importante pour élever Bon‘s la légende et tendant à son héritage. Bon était un chanteur, un auteur-compositeur et un personnage unique que le monde ne devrait jamais oublier.”

Peu de chanteurs de rock ont ​​été aussi inoubliables – et se sont avérés aussi durables – que Bon Scott. En tant que leader de AC DC de 1974 jusqu’à son décès tragique en 1980 (à l’âge de 33 ans), son « personnage de pirate rock’n’roll », ses paroles de poète de rue et son image saisissante (l’un des premiers rockeurs à arborer fièrement plusieurs tatouages) ont fait de lui un légende absolue. Aditionellement, Bonla voix de a été présentée dans plusieurs pré-AC DC bandes, y compris FRATERNITÉ, LA SAINT-VALENTIN et LES SPECTATEURS.

Mais vraiment, c’est la qualité des chansons du “Bon époque” de AC DC qui constituent son plus grand héritage – “Autoroute pour l’enfer”, “La ville du péché”, “Ensemble Lotta Rosie”, “Qu’il y ait du rock”, « Des actes sales faits à bas prix », “TNT” et “C’est un long chemin vers le sommet (si vous voulez du rock ‘n’ roll)”… la liste est apparemment interminable.

Comment Bon à la hauteur des meilleurs frontmen de tous les temps du rock ? Rock classique le magazine l’a déclaré “le plus grand leader du rock n’ roll de tous les temps” en 2004, battant les grands comme Freddie Mercury, Robert Plante et Axl Rose Dans le processus.

Et maintenant, le Bon Scott Estate supervisera le nouveau fonctionnaire Bon Scott site, qui rendra à la fois hommage au chanteur et aidera à garder sa mémoire vivante pour les nouveaux et les anciens fans.

Le domaine a ajouté : « Ceci est une invitation pour Bonfans et amis de pour se rassembler et partager leurs souvenirs et observations de lui et de sa musique. Son héritage vit dans le cœur et l’esprit de ceux qui l’aiment.”

Scott a été invité à rejoindre AC DC par Malcolm et Jeune veau en 1974, et a atteint la célébrité internationale avant sa mort à l’âge de 33 ans d’une intoxication alcoolique.

Il a chanté sur AC DCles six premiers albums studio de , dont “Haute tension”, « Des actes sales faits à bas prix », “Qu’il y ait du rock” et “Autoroute pour l’enfer”.

Scott est décédé d’une intoxication alcoolique aiguë après une nuit de forte consommation d’alcool dans un club de Londres, quelques jours seulement après avoir assisté à une séance avec Malcolm et Jeune veau où ils ont commencé à travailler sur la musique pour ce qui est devenu le “De retour en noir” album.

Selon le FAQ AC/DC site Internet, Bon et l’ami, un musicien nommé Alisdair Kinnear, avait bu le soir du 19 février 1980 et Bon s’est apparemment endormi pendant le trajet du retour. Kinnear ne pouvait pas se réveiller Bon, alors il l’a laissé dormir dans la voiture. Kinnear réveillé tôt dans la soirée le 20 février, vérifié Bon, et l’a trouvé inconscient dans la voiture. Bon n’a pas pu être réanimé et a été déclaré mort.

Pour plus d’informations, visitez bonscottofficial.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).