La famille du défunt à Carthagène par une liposculpture affirme qu’il y a plus de victimes d’un même chirurgien

01/05/2022 à 09:25 CET

Ana Lucas

Javier Alejandro MDC, le médecin qui a opéré Sara Gómez, la femme de 39 ans décédée le jour de l’An après un mois aux soins intensifs après avoir subi une liposculpture, n’a pas comparu ce mardi devant le tribunal de Carthagène, où il était cité à déclarer à dix heures du matin.

Ceux qui sont allés à la ville portuaire étaient les les proches du défunt, qui sont prêts à se rendre « au Congrès des députés » pour se faire entendre. Voyant que le médecin n’apparaissait pas, certains amis et parents de Sara ont exprimé leur crainte qu’il soit allé au Chili (il a la double nationalité) et le juge a ordonné sa détention. Ce mercredi la défense du médecin demande que l’ordre de perquisition et de capture soit révoqué, puisque, selon elle, l’homme se trouve dans la Région et ne s’est pas évadé.

Ezequiel Nicolás, ex-partenaire de Sara et porte-parole de la famille, a annoncé que lui-même, en tant que père du plus jeune fils du défunt, comparaîtra au procès. « Je veux que tous (les responsables) s’assoient sur le banc pour témoigner », a déclaré Nicolás, qui n’exclut pas que la plainte soit étendue à plus de personnes liés à une intervention chirurgicale. Qui a eu lieu dans un salle d’opération louée à la clinique Virgen de la Caridad, à Carthagène.

« Tu es belle, maman, je t’aime », a dit Sara son jeune fils, en disant au revoir, révèle le père

Nicolás lui-même a posté sur Facebook des messages d’une femme qui l’a contacté pour lui expliquer de quoi il s’agit victime du même médecin. « Bonjour, monsieur, je suis de retour à l’hôpital, hier j’ai commencé à vomir du sang. Je pense que vous avez raison, j’ai tout pour qu’avec ma plainte cet homme ne soit pas dans la rue. » Ainsi se lit le texte diffusé par l’homme, qui explique que cette personne « a été opérée il y a moins de six mois, entre deux chirurgiens. Oui, il était là ». « Arrêtons ce carnage », phrase.

Ezequiel a profité de ses réseaux sociaux pour annoncer que le jeune fils de Sara voulait dire au revoir à sa mère. Le petit garçon « a décidé d’entrer voir sa mère, qui était couverte à la morgue mais il voulait la voir et lui dire au revoir : nous sommes entrés et ils ont ouvert le tiroir, il avait très peur ». « ‘Tu es belle, maman, je t’aime’, étaient ses mots »L’homme a partagé La Voz de Sara, la plate-forme qu’ils ont créée sur Facebook pour rendre visible cette catastrophe esthétique et d’autres qui se sont terminées en tragédie.

Défaillance multiviscérale irréversible. C’est la cause du décès de Sara, mère de deux enfants, selon le rapport de la autopsie, expliquent des sources proches de l’affaire. Ce document médico-légal est déjà en possession de la Cour.

Qui était dans l’opération ?

La famille de Sara Gómez veut savoir quelles personnes étaient avec Javier Alejandro MDC dans la salle d’opération louée de la Virgen de la Caridad lorsque la femme était intervenue. Et c’est que, comme ils le soutiennent, il y avait présenter des personnes qui n’ont pas de formation en santé. Ils prétendent même que l’une de ces personnes a une relation avec le médecin.

Le cas de Sara est passé devant le tribunal d’instruction n°3 de Carthagène, l’avocat de la famille a déclaré à ce journal, Ignacio Martínez, de l’Association du Défenseur du Patient. En attendant que le médecin soit localisé, l’avocat a souligné qu' »il est déjà demandé » que toutes les personnes qui se trouvaient au bloc opératoire témoignent comme témoins. Le problème, c’est qu’on ne sait pas combien il y en avait.

« Officiellement, chirurgien, assistant et anesthésiste », dit l’avocat, qui est prudent « tant qu’on ne sait pas ce qui s’est passé. « Je ne me demande pas, je demande une enquête », précise Martínez, qui confirme également que la famille lui a montré les messages qui lui sont parvenus de la femme qui prétend être une autre victime du même médecin, mais que cette personne ne lui a pas demandé de défendre.

Le médecin qui a opéré Sara est « choqué » par le décès et « inquiet » de la situation judiciaire. C’est ce qu’explique son avocat, Pablo Martínez, qui précise que son client soutient que l’opération chirurgicale, pour laquelle la femme lui a payé 5.700 euros en deux virements, c’était un travail « bien fait ».

Martínez a commenté que, si ni le médecin ni lui n’ont comparu devant les tribunaux de Carthagène ce mardi, à la suite de la plainte déposée par la famille de la jeune femme pour homicide par imprudence, c’est parce que la convocation lui a été communiquée ce lundi « du jour au lendemain ».

Ainsi, l’avocat a demandé de retarder la déclaration de quelques jours pour connaître le contenu de la plainte et d’autres documents liés à l’affaire afin de pouvoir les étudier attentivement, ce que le juge « a bien vu ». Par conséquent, « le tribunal a été informé ».

Martínez a déclaré que le médecin connaissait le défunt, ce dont sa mort l’a laissé « consterné ». Pour cette raison, il a assuré qu’ils seront « respectueux « avec la femme »et avec le tribunal ».

« Ils racontent des atrocités »a souligné l’avocat, qui a également dénoncé que le médecin vous recevez des « menaces » et qui sont même apparus des graffitis contre son client sur la façade de sa clinique.