La famille de Gagnant de la réalité, l’ancien traducteur de la NSA qui en 2018 a été condamné à plus de cinq ans de prison pour avoir divulgué un rapport top secret sur l’ingérence russe dans les élections de 2016, a déclaré dimanche que le président Joe Biden « doit de la gratitude à la Réalité » et devrait lui pardonner.

Dans une interview avec Mehdi Hassan, la sœur de l’entrepreneur du renseignement condamné Vainqueur Bretagne a déclaré que “ses actions ont directement contribué au fait que les élections de 2020 étaient les élections présidentielles les plus sûres de l’histoire américaine”.

Reality Winner a été condamnée en vertu de la loi sur l’espionnage et les procureurs ont déclaré au New York Times qu’elle avait reçu la peine la plus longue jamais infligée par un tribunal fédéral pour une divulgation non autorisée d’informations gouvernementales aux médias.

“Nous pensons qu’elle a publié des informations que l’Amérique avait besoin de savoir et que les Américains avaient besoin de savoir sur l’élection présidentielle de 2016”, a déclaré Brittany Winner à Hasan. “Et donc sachant cela et étant donné cela, nous pensons que Reality devrait être publié. Elle devrait bénéficier de la clémence.

“Elle devrait être graciée et le président Biden doit remercier Reality”, a-t-elle poursuivi, “car les actions de Reality ont directement contribué au fait que les élections de 2020 ont été les élections présidentielles les plus sûres de l’histoire américaine et que M. Biden est donc président à cause de Reality. Les actions du gagnant et, par conséquent, il devrait lui pardonner.

Lorsqu’on lui a demandé si la pression pour lui accorder la clémence avait gagné du terrain auprès de l’administration Biden, Brittany Winner a déclaré que “c’était le silence radio”.

La mère de Reality Winner Billie Gagnant-Davis a ajouté qu’elle avait écrit et appelé la Maison Blanche tous les jours en vain, à part une “lettre type” indiquant que le problème était transmis à une autre agence.

“C’était très déchirant pour moi parce que cela m’a dit qu’ils n’écoutaient pas”, a déclaré Winner-Davis. « Que peut-être même le président Biden n’avait pas vu mes messages, n’avait pas entendu ce que je demandais, car cela est vraiment entre ses mains en ce moment. Ma fille a déposé un recours en grâce auprès du procureur de la grâce des États-Unis, et tout ce qu’il lui faudra, c’est sa signature pour commuer sa peine, pour la ramener chez nous.

Elle a poursuivi: “Je crois qu’elle mérite ça. Vous savez, l’administration Trump a persécuté si fortement la réalité à cause des informations qu’elle a publiées. Et le silence continu de cette administration est une persécution continue.

