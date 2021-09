La famille du modèle IG tué reconnaissant que Cardi B attire l’attention sur la tragédie

in

Cardi B se fait applaudir par la famille du mannequin IG tué Mlle Mercedes Morr … ils sont reconnaissants à Cardi de faire la lumière sur la tragédie et ils l’ont invitée aux funérailles.

La mère du défunt modèle, Jeanetta Grover, raconte TMZ… la famille reconnaissante de Cardi a fait prendre conscience de la mort tragique de sa fille, car Cardi a détourné l’attention du meurtrier présumé de sa fille et l’a ramenée sur Mercedes.

MMM a été retrouvée morte le mois dernier à son domicile de Houston dans ce que les autorités appellent un meurtre-suicide apparent.

Cardi a défendu Mercedes en ligne après que certaines personnes aient tenté de blâmer Morr pour sa propre mort.

La famille nous dit que Mercedes était un grand fan de Cardi, avec un esprit fougueux et un cœur gentil, et ils ont contacté Cardi en privé pour inviter au service commémoratif.

On nous dit qu’il n’y a aucune pression sur Cardi pour assister au célébration de la vie Samedi à Houston … la famille dit qu’elle comprend qu’elle est une femme occupée et elle est juste reconnaissante que Cardi ait fait prendre conscience de l’affaire.

La mère de Mercedes dit que si Cardi se présente, sa fille aurait été époustouflée et excitée … et tout le monde serait simplement reconnaissant que CB ait pris le temps de rendre hommage et d’envoyer de l’amour.