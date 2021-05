Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et son épouse Anu Nadella, qui préside le conseil d’administration de la Seattle Children’s Foundation, ont été photographiés avec leur fils, Zain. (Photo gracieuseté de Seattle Children’s)

La famille du PDG de Microsoft, Satya Nadella, fait un don de 15 millions de dollars à l’hôpital pour enfants de Seattle pour soutenir son travail dans le domaine de la médecine des neurosciences et des soins de santé mentale.

Satya Nadella et sa femme Anu ont partagé une déclaration en annonçant le cadeau mercredi:

«Lorsque notre fils Zain est né avec une paralysie cérébrale, notre famille a tissé un lien profond avec Seattle Children’s, en s’appuyant sur leur expertise, leurs soins et leurs ressources alors que nous relevions les défis d’élever un enfant aux besoins médicaux complexes. Nous espérons qu’en honorant le parcours de Zain, nous pourrons aider les enfants de Seattle à faire progresser les neurosciences de la médecine de précision, les soins de santé mentale et comportementale et à fournir un accès équitable aux soins pour chaque famille et communauté.

Le don aidera dans quatre domaines spécifiques de la neuro-médecine: le recrutement de leaders en médecine de précision, la construction d’un programme d’essais cliniques, l’expansion des initiatives de santé mentale de l’organisation et la création de la chaire Zain Nadella en neurosciences pédiatriques.

Zain, qui a maintenant 24 ans, a été emmenée à l’Unité de soins intensifs néonatals pour enfants de Seattle (USIN) immédiatement après la naissance pour recevoir des soins vitaux.

En tant qu’adulte, il a besoin de soins spécialisés continus et communique de manière non verbale. Nadella a détaillé l’impact que la vie de Zain a eu sur lui dans son livre, «Hit Refresh», et en a parlé au sommet . 2017. Depuis que Nadella a pris la première place chez Microsoft, la société a accru son engagement à développer des technologies pour aider les personnes handicapées et a pris des initiatives pour améliorer l’accès à l’emploi pour les travailleurs handicapés.

«En tant que parents, nos vies ont été façonnées par les besoins de nos enfants, et nous espérons qu’en honorant le parcours de Zain, nous pourrons améliorer et innover les soins pour les générations futures dans chaque communauté», a déclaré Anu Nadella, qui est actuellement présidente du conseil d’administration de la Seattle Children’s Foundation et coprésident du comité de l’initiative de campagne de neurosciences.

L’hôpital mène un effort de collecte de fonds appelé It Starts With Yes: The Campaign for Seattle Children’s. L’initiative espère recueillir 1,35 milliard de dollars pour financer des besoins très variés en recherche et en soins en santé pédiatrique.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants de la générosité et de l’engagement extraordinaires d’Anu et Satya à améliorer la vie des enfants et des adolescents souffrant de troubles neurologiques et de lésions cérébrales», a déclaré le Dr Jeff Sperring, PDG de Seattle Children’s, dans un communiqué.

L’année dernière, US News & World Report a nommé Seattle Children’s parmi les meilleurs hôpitaux pour enfants du pays. Fondée en 1907, l’organisation a rapporté plus de 377 000 visites annuelles de patients sur son campus principal et dans les cliniques affiliées dans son rapport pour 2020. Seattle Children’s s’est classée cinquième dans les National Institutes of Health pour le financement de la recherche parmi les institutions pédiatriques.

Dans le même temps, Seattle Children’s a fait face à d’importants défis internes ces dernières années. Cela inclut des nouvelles de moisissures en suspension dans ses installations qui ont infecté et auraient tué sept patients, menant à un recours collectif. Et en novembre, un médecin noir qui était directeur médical d’une clinique affiliée à Seattle Children’s pendant 20 ans a démissionné de son poste en raison d’actions de la direction de l’hôpital qu’il jugeait racistes.