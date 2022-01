La famille Duggar organise une fête annuelle du Nouvel An après la condamnation de Josh Duggar

La famille Duggar a sonné ensemble en 2022 après une année chargée dans la famille Counting On. Samedi, Jana Duggar a partagé une vidéo de la fête du Nouvel An de sa famille la veille, mettant en vedette les parents Jim Bob et Michelle Duggar ainsi qu’un certain nombre de ses frères et sœurs, nièces, neveux et membres de la famille élargie.

« Bonne année! » l’ancienne star de 19 Kids and Counting a sous-titré la vidéo, ajoutant les hashtags « #annualnewyearseveparty » et « #familyandfriends ». Alors que certaines personnes ont commenté le manque de masquage et de distanciation sociale au milieu d’un pic majeur de COVID, d’autres ont félicité la famille d’avoir passé du temps ensemble après une année 2021 difficile. « Vous en avez assez vécu … vous méritez de vous amuser », a écrit une personne .

Le 9 décembre, Josh Duggar a été reconnu coupable de possession et de réception de matériel pédopornographique après avoir été arrêté en mars. Josh, qui a déjà admis avoir agressé des filles mineures à l’adolescence, risque jusqu’à 20 ans de prison et 250 000 $ d’amende, mais sa peine n’a pas encore été fixée. Le lendemain de l’annonce de son verdict, la nouvelle a éclaté que Jana avait reçu une citation pour mise en danger du bien-être d’un mineur en septembre, mais avait depuis plaidé non coupable de l’accusation.

Jana a annoncé la nouvelle sur son histoire Instagram peu de temps après, affirmant qu’il s’agissait « d’un enfant glissant hors de la maison lorsque vous lui tournez le dos un instant ». Elle a poursuivi: « Je faisais du baby-sitting il y a quelques mois lorsqu’un des enfants est sorti seul. Un passant qui a vu l’enfant a appelé la police. Cela a abouti à une citation écrite, ainsi qu’à un suivi avec la protection de l’enfance qui a conclu que c’était un accident et l’enfant n’a pas été blessé. »

Jana a partagé dimanche qu’à son entrée en 2022, elle a un certain nombre de résolutions qu’elle poursuit au cours de la nouvelle année. « Maintenant que nous sommes officiellement en 2022, je sais que je ne suis pas seul quand il s’agit de travailler sur certains objectifs à atteindre tout au long de l’année ! » a-t-elle écrit sur Instagram. « J’ai pris la triste décision d’éviter de fréquenter le service au volant de McDonalds aussi souvent qu’en 2021 (les frites seront ma perte !!). Je dois aussi boire plus d’eau. Je ne sais pas pourquoi celui-là est si difficile, mais c’est pour moi ! Un autre de mes objectifs est de lire toute la Bible d’ici la fin de l’année. »